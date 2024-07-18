Праздник 18 июля: что отмечают в Украине и какие события случились в этот день

День 18 июля оставил свой след в истории. Он характеризуется многими знаменательными событиями и праздниками по всему миру.

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18 июля – это день культурных мероприятий, важных открытий и катастроф в прошлом. О том, что отмечают в эту дату, читайте в материале OBOZ.UA.

Святых мучеников Якинта и Эмилиана

18 июля в православной церкви чтят память мучеников Якинта и Эмилиана. Этот праздник имеет большое значение для верующих, которые обращаются к святым в молитвах за помощью и поддержкой.

Международный день Нельсона Манделы

Международный день Нельсона Манделы отмечается в честь рождения выдающегося южноафриканского лидера, борца за права человека, лауреата Нобелевской премии мира и бывшего президента ЮАР. Он один из немногих людей, в честь которого был установлен международный праздник еще при жизни.

День основания Intel

18 июля 1968 года была основана компания Intel, которая стала одной из самых влиятельных в области компьютерных технологий. В настоящее время компания является крупнейшим в мире производителем полупроводниковых микросхем и разработчиком микропроцессоров серии x86. Ее работа определила направление развития современной электроники и оказала значительное влияние на технологический прогресс.

День хот-дога в США

С 1971 года 18 июля отмечается как День хот-дога – праздник, посвященный популярному американскому блюду. В этот день по всему миру проводятся неформальные мероприятия для любителей такой еды.

Международный день морской свиньи вакита

Международный день морской свиньи вакита привлекает внимание к защите одного из редчайших видов морских млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения. По данным Международной китобойной комиссии, по состоянию на 2022 год осталось всего около 10 особей. Они живут исключительно в Калифорнийском заливе и их популяция стремительно сокращается из-за незаконного лова рыбы и загрязнения вод.

Национальный день икры в США

Икра, часто ассоциируемая с роскошью и богатством, имеет долгую историю в кулинарии и культуре. Потому 18 июля также отмечается Национальный день икры в США.

Другие праздники 18 июля 2024 года

День инженера в Непале;

День Конституции в Уругвае;

День Св. Арнульфа во Франции;

Годовщина смерти Бенито Хуареса в Мексике.

Знаменитые события 18 июля

В 64 году в Риме вспыхнул большой пожар, уничтоживший почти весь город.

В 1898 году Пьер и Мария Кюри представили в Парижской Академии доклад об открытии нового химического элемента – полония.

В 1925 году в Мюнхене вышла первая часть публикации Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf).

В 1936 году состоялся розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.

В 1948 году в Коста-Рике запретили коммунистическую партию.

В 1955 году в Париже началась первая Конференция парламентариев стран НАТО.

В 1974 году в Польше было построено самое высокое в мире сооружение – мачту Варшавского радио, высота которой составляла 646,38 метра. Однако она пала 10 августа 1991 года.

ВВ 2013 году администрация Детройта объявила о банкротстве, ставшем крупнейшим муниципальным банкротством в истории США. Город имел задолженность в размере 20 миллиардов долларов.

В 2019 году в Японии произошла ужасная трагедия: поджог студии Kyoto Animation, в результате которого погибли 36 человек.

Дни рождения 18 июля

В 1941 году родился немецкий певец, композитор и продюсер, создатель группы "Бони М" Фрэнк Фариа.

В 1938 году родился американский режиссер голландского происхождения Пол Верховен.

В 1918 году родился борец против апартеида, президент ЮАР Нельсон Мандела.

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