Праздник 18 июля: что отмечают в Украине и какие события случились в этот день
День 18 июля оставил свой след в истории. Он характеризуется многими знаменательными событиями и праздниками по всему миру.
18 июля – это день культурных мероприятий, важных открытий и катастроф в прошлом. О том, что отмечают в эту дату, читайте в материале OBOZ.UA.
Святых мучеников Якинта и Эмилиана
18 июля в православной церкви чтят память мучеников Якинта и Эмилиана. Этот праздник имеет большое значение для верующих, которые обращаются к святым в молитвах за помощью и поддержкой.
Международный день Нельсона Манделы
Международный день Нельсона Манделы отмечается в честь рождения выдающегося южноафриканского лидера, борца за права человека, лауреата Нобелевской премии мира и бывшего президента ЮАР. Он один из немногих людей, в честь которого был установлен международный праздник еще при жизни.
День основания Intel
18 июля 1968 года была основана компания Intel, которая стала одной из самых влиятельных в области компьютерных технологий. В настоящее время компания является крупнейшим в мире производителем полупроводниковых микросхем и разработчиком микропроцессоров серии x86. Ее работа определила направление развития современной электроники и оказала значительное влияние на технологический прогресс.
День хот-дога в США
С 1971 года 18 июля отмечается как День хот-дога – праздник, посвященный популярному американскому блюду. В этот день по всему миру проводятся неформальные мероприятия для любителей такой еды.
Международный день морской свиньи вакита
Международный день морской свиньи вакита привлекает внимание к защите одного из редчайших видов морских млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения. По данным Международной китобойной комиссии, по состоянию на 2022 год осталось всего около 10 особей. Они живут исключительно в Калифорнийском заливе и их популяция стремительно сокращается из-за незаконного лова рыбы и загрязнения вод.
Национальный день икры в США
Икра, часто ассоциируемая с роскошью и богатством, имеет долгую историю в кулинарии и культуре. Потому 18 июля также отмечается Национальный день икры в США.
Другие праздники 18 июля 2024 года
- День инженера в Непале;
- День Конституции в Уругвае;
- День Св. Арнульфа во Франции;
- Годовщина смерти Бенито Хуареса в Мексике.
Знаменитые события 18 июля
- В 64 году в Риме вспыхнул большой пожар, уничтоживший почти весь город.
- В 1898 году Пьер и Мария Кюри представили в Парижской Академии доклад об открытии нового химического элемента – полония.
- В 1925 году в Мюнхене вышла первая часть публикации Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf).
- В 1936 году состоялся розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.
- В 1948 году в Коста-Рике запретили коммунистическую партию.
- В 1955 году в Париже началась первая Конференция парламентариев стран НАТО.
- В 1974 году в Польше было построено самое высокое в мире сооружение – мачту Варшавского радио, высота которой составляла 646,38 метра. Однако она пала 10 августа 1991 года.
- ВВ 2013 году администрация Детройта объявила о банкротстве, ставшем крупнейшим муниципальным банкротством в истории США. Город имел задолженность в размере 20 миллиардов долларов.
- В 2019 году в Японии произошла ужасная трагедия: поджог студии Kyoto Animation, в результате которого погибли 36 человек.
Дни рождения 18 июля
- В 1941 году родился немецкий певец, композитор и продюсер, создатель группы "Бони М" Фрэнк Фариа.
- В 1938 году родился американский режиссер голландского происхождения Пол Верховен.
- В 1918 году родился борец против апартеида, президент ЮАР Нельсон Мандела.
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