Предстоят серьезные трудности: трем знакам зодиака придется быть сильными в сентябре

Месяц сентябрь будет достаточно непростым для нас всех. Значительные транзиты этого месяца — это снова вхождение Плутона в Козерог, что повлияет на большинство знаков и принесет тяжелые размышления в ближайшей перспективе.

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Однако астрологи убеждают, что родившимся под тремя знаками такая непростая обстановка не станет препятствием. Они смогут преодолеть все трудности и преуспеть. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, к кому будут благосклонны звезды.

Лев

Большая методичность пойдет вам на пользу. Вы снова можете задуматься о важности дисциплины и терпения, особенно после меняющихся событий в августе. Сентябрь приносит возможность повысить свой уровень и не отступать, когда все кажется сложным. В то время как новолуние в Деве может помочь вам отточить и превратить свои таланты, Луна в Рыбах в середине сентября может стать еще одним сложным периодом, когда ваши эмоции обострятся. Теперь вы открываете дополнительные части головоломки этого нового ландшафта. Однако положительным результатом будет то, что вы научитесь управлять своими импульсами и вспышками. Сентябрь обещает быть периодом, когда вы увидите, как быть более приземленными, а терпение к себе превратится в зрелость.

Весы

Транзиты этого месяца помогут вам чувствовать себя увереннее и открыть в себе любовь к себе. Вам захочется работать в одиночку и делать все по-своему. Вы совершите множество прорывов, когда примените уроки из предыдущих транзитов, и, к счастью, астрология августа позволила вам подготовиться к тому, что придет. Хотя вы получаете поддержку от друзей, будут моменты, когда вы будете вынуждены остановиться, перезарядиться и сосредоточиться на проектах или хобби, которые приносят вам счастье в уединении вашего дома. Сентябрь принесет некоторые изменения, но они здесь, чтобы позволить вам принять, кто вы есть, и почувствовать себя сильнее.

Овен

Возвращение Плутона в Козерога может ощущаться для вас так, будто обязанности снова накапливаются. Вместо того чтобы напрягаться по пустякам, вам рекомендуется доверять процессу и замедляться. Теперь вы готовы идти на компромиссы с другими. Вы точно понимаете, что терпение связано с успехом. Энергия Девы в этом месяце также добавит темы дисциплины и сосредоточенности. У вас может возникнуть соблазн оторваться от земли и начать витать в облаках, но сейчас настал ваш момент взять на себя инициативу по-другому. Улучшение ваших навыков общения будет жизненно важным сейчас, что также означает, что вам нужно прислушиваться к нуждам других, особенно, если вы хотите продвинуться вперед. Вы здесь, чтобы чувствовать себя сильными, учиться и развиваться. Через самые трудные моменты вы поймете, как снова подняться.

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