Предупреждение для водителей: что нужно обязательно проверить в авто до начала сезона дождей

Как ни прискорбно это признавать, но осень уже близко. А значит, пора не только покупать тетради детям в школу, но и готовить авто к сезону дождей.

Видео дня

Издание MotorOctane собрало чеклист всего, что следует проверить заранее. Так вы сможете повысить безопасность и надежность своего автомобиля осенью.

Шины

Правильное обслуживание шин имеет решающее значение для безопасного вождения в дождливую погоду. Регулярно проверяйте давление в шинах и убедитесь, что они накачаны до рекомендуемого уровня. Хорошо накачанные шины улучшают сцепление даже на мокрой дороге, а еще снижают риск аквапланирования. Кроме того, проверьте глубину протектора. Изношенные шины менее эффективны на мокрой дороге и повышают риск заноса. Если глубина протектора недостаточна, рассмотрите возможность замены шин.

Стеклоочистители

Эффективные стеклоочистители имеют решающее значение для поддержания хорошей видимости при сильном дожде. Проверьте состояние щеток стеклоочистителя на предмет признаков повреждения или износа. Если щетки оставляют полосы на стекле или пропускают воду, пора заменить их. Также проверьте уровень омывателя лобового стекла и при необходимости долейте его. Возможно, вы захотите заменить свой привычный омыватель средством с водоотталкивающими свойствами.

Фары

Исправные фары нужны не только для вашей личной безопасности, но и для безопасности других водителей на дороге. Тщательно осмотрите все световые приборы – передние и задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота. Замените все перегоревшие или потускневшие лампы. Очистите рассеиватели фар, чтобы максимально повысить их эффективность. Грязь и пыль могут снизить яркость.

Тормоза

На мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Поэтому важно перед началом дождливого сезона позаботиться о состоянии тормозов. Попросите механика осмотреть тормозные колодки и роторы, чтобы убедиться, что они полностью исправны. Скрип или скрежет, снижение чувствительности или мягкая тормозная педаль могут указывать на проблемы, требующие немедленного внимания. Своевременное устранение любых проблем с тормозами поможет предотвратить аварии на скользких дорогах.

Аккумулятор

Дождливая погода может создать дополнительную нагрузку на аккумулятор автомобиля. Проверьте, достаточно ли он заряжен и вообще можно ли назвать его состояние хорошим. Очистите все коррозионные следы вокруг клемм аккумулятора и убедитесь, что они надежно подключены. Если аккумулятор старый или слабый, рассмотрите возможность его замены во избежание неожиданных поломок в непогоду.

Жидкости

Проверьте все важные жидкости в вашем автомобиле, прежде всего моторное масло, охлаждающую жидкость и тормозную жидкость. Дождливая погода может увеличить нагрев двигателя и повысить нагрузку на систему охлаждения. Именно поэтому все технические жидкости должны быть на соответствующем уровне – долейте недостающие, при необходимости замените их полностью.

Аварийный комплект

Подготовка аварийного комплекта – это хорошая практика для любого сезона, но она становится особенно важной в сезон дождей. Включите в него такие предметы, как фонарик, запасные батареи, аптечка первой помощи, дождевик, световозвращающий жилет, портативное зарядное устройство для телефона и некоторые непортящиеся закуски. Также проверьте состояние запасного колеса и убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для его замены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как завести авто с разряженным аккумулятором.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.