Прекрасные пляжи и летнее тепло в декабре: названа самая желанная страна для переезда

Для настоящих любителей риска, летнего солнца и приключений Австралия – идеальная страна для отдыха. Однако не туризмом единым живет далекий континент.

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Эксперты по международному страхованию William Russell проанализировали данные за последние 30 лет, чтобы выявить желаемую страну для эмиграции. Согласно последним исследованиям и опросам, Австралию назвали самым желанным местом для переезда.

Австралия может многое предложить людям, желающим изменить свою жизнь. Высокая заработная плата, одни из лучших в мире пляжи, хорошее социальное обеспечение, теплый климат, большие перспективы – эти аспекты побуждают людей со всей планеты выбирать для эмиграции далекий континент. Самыми популярными направлениями являются Сидней, Мельбурн и Брисбен.

Мельбурн – самый большой город Австралии с населением более 5 миллионов человек. Город расположен на юго-востоке континента, на берегу залива Индийского океана Порт-Филипп. Это денежный, промышленный, транспортный, торговый, культурный и научный центр Австралии.

Сидней – второй по размеру город на континенте. Сидней расположен на холмах, окружающих Порт-Джексон. Внутренние районы столичной агломерации окружены национальными парками, а прибрежные районы имеют много заливов и чистых пляжей.

Брисбен, столица штата Квинсленд, имеет население более 3 миллионов. Это крупный портовый и железнодорожный узел континента, центр горнопромышленного (каменный уголь, золото) и сельскохозяйственного района.

Летние месяцы в Австралии приходятся на самые холодные месяцы в Европе – с декабря по февраль, что позволяет провести Рождество на пляже.

По данным Метеорологического бюро, средняя температура в декабре в Сиднее составляет 26,2 °C, а в январе 27,4 °C. Даже зимой температура редко опускается ниже 8°C.

Новая Зеландия – еще одно популярное место для экспатов, желающих начать все заново. Новая Зеландия, хотя и меньше Австралии, имеет подобный климат и великолепные пляжи. Страна предлагает ряд вариантов визы для поддержки новых потенциальных жителей, включая рабочую визу Essential Skills Work Visa и визу резидента.

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