Премьеру нового фильма о Человеке-пауке перенесли: известна новая дата

Следующий фильм о Человеке-пауке от студий Sony и Marvel изменил дату выхода. Лента с Томом Голландом и Дестином Дэниелом Креттоном выйдет неделей позже.

Видео дня

Как пишет издание Deadline, картина появится в мировом прокате не 24 июля 2026 года, а 31 июля 2026 года. Вероятно, это может быть связано с тем, что выходившие ранее в последние июльские выходные фильмы Marvel приобретали незаурядный успех. Так, прошлогодний блокбастер "Дедпул и Росомаха", стартовавший именно в конце месяца, собрал 211,4 млн. долларов в США и 444,7 млн. долларов по всему миру.

Впрочем, причина может заключаться и в конкуренции с другим громкими премьерами, ожидаемыми в те же дни. Старая дата выхода следующей части Человека-паука стояла сразу после даты выхода нового фильма Кристофера Нолана – экранизации древнегреческого эпоса Одиссея с Мэттом Дэймоном в главной роли. Новый график разведет эти две картины на две недели. Кроме того, они не будут конкурировать за экранное время в кинотеатрах IMAX. И теперь премьера Marvel сразится с "Щенячьим патрулем 3".

Известно, что в новой части Человека-паука на должность продюсеров вернулись Эми Паскаль и президент Marvel Studios Кевин Файги. Ожидается также появление Зендеи, однако до сих пор она не подписала контракт на съемки. Пока неизвестно, кто еще из старого каста появится в продолжении. Однако Марису Томей зрителм уже вряд ли увидят – ее персонаж тетя Мэй умерла в предыдущей части.

Как известно, три фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом, созданные вместе Sony и Disney Marvel Studios собрали около 4 миллиардов долларов. Если рассматривать всю франшизу, включающую десять фильмов, а также две анимационные ленты Spider-Verse, ее совокупный заработок составляет 9 миллиардов долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда начнут снимать перезапуск франшизы о "Мстителях" и когда новая лента ожидается в прокате.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.