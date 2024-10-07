Приквел 'Дюны', триллеры и комедии: сериалы осени-2024, которые достойны внимания

Вторая половина осени – горячая пора на рынке телешоу. Вечера становятся темными и холодными, поэтому все больше людей предпочитают проводить их дома за просмотром какого-нибудь сериала.

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OBOZ.UA собрал несколько достойных внимания новинок, которые выйдут в ближайшие месяцы. Выбирайте что-то себе по душе и вам не придется унывать.

"Франшиза"

Премьера: 6 октября

Платформа: HBO

Съемочная группа пытается создать фильм о супергероях, но на площадке все время что-то идет не так. Члены команды всеми силами стараются не паниковать, но удается им это далеко не всегда. За режиссуру сериала отвечал Сэм Мендес ("Красота по-американски", "Координаты Скайфолл", "1917"). В команду продюсеров вошел постановщик культовой черной комедии "Смерть Сталина" Армандо Иануччи.

Чайная чашка

Премьера: 10 октября

Платформа: Peacock

В сельской местности штата Джорджия члены местной общины живут мирной жизнью. И тут в их быт вмешивается непостижимая угроза. Люди объединяют усилия, чтобы выяснить, кто несет им страх и горе. Продюсером хоррор-сериала стал мастер жанра Джеймс Ван. Главную роль в картине исполнила звезда "Рассказа служанки" Ивонн Страховски.

"Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт"

Премьера: 10 октября

Платформа: Netflix

Когда-то перенесенная на киноэкран игровая франшиза принесла мировую славу Анджелине Джоли. В этот раз Netflix решил воплотить историю Лары Крофт в жанре аниме. Сюжет сериала связан с трилогией-перезагрузкой серии игр, стартовавшей в 2013 году. А точнее шоу продолжает события игры Shadow of the Tomb Raider 2018 года.

"Сладенькая"

Премьера: 10 октября

Платформа: Starz

Главная героиня черной комедии по имени Рианнон составляет список людей, заставляющих ее чувствовать себя невидимкой. Они унижают ее тем, что игнорируют. Доведенная до отчаяния девушка понимает, что способна пойти буквально на все, чтобы изменить это положение. В том числе на убийство.

"Дисклеймер"

Премьера: 11 октября

Платформа: Apple TV+

Успешная журналистка Кэтрин Рейвенскрофт построила карьеру на разоблачении преступлений и недостойных поступков других людей. Однажды она получает рукопись романа неизвестного автора и в процессе прочтения осознает, что на этот раз кто-то описал ее темные секреты. Главную героиню шоу исполнила блестящая Кейт Бланшетт.

"Офис"

Премьера: 18 октября

Платформа: Prime Video

Да, вы не ошиблись – это новая инкарнация культового ситкома. В этот раз за адаптацию взялись австралийцы. Шоу рассказывает о начальнице филиала упаковочной компании Flinley Craddick Анне Говард. Однажды она получает уведомление, что ее отдел закрывают, а все сотрудники переходят на удаленную работу. Сериал станет адаптацией британского оригинала, а не американской версии со Стивом Кареллом в главной роли.

"Территория"

Премьера: 24 октября

Платформа: Netflix

Кратко это шоу описывают как австралийскую версию "Еллоустоуна". По сюжету на крупнейшую в мире ферму крупного рогатого скота "Марианна" начинают посягать сразу несколько человек. Члены семьи Лоусон, владеющие фермой, должны противостоять притязаниям фермеров-конкурентов, а также гангстеров, старейшин коренных народов и местным бизнесменам.

"Дюна: Пророчество"

Премьера: ноябрь

Платформа: HBO

После грандиозного успеха дилогии Дэнни Вильнева "Дюна" на экраны выходит телевизионная адаптация романа из той же фантастической вселенной "Орден сестер Дюны". События сериала происходят за несколько тысяч лет до событий фильма. Две сестры из клана Харконнен пытаются преодолеть угрозу, которая придет в далеком будущем, и создают женскую секту Бене Гессерит, участницы которой овладевают суперсилами. Валю Харконнен играет звезда сериала "Чернобыль" Эмили Уотсон. В каст шоу также вошли Тревис Фиммел и Марк Стронг.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых популярных сериалах Netflix, от которых невозможно оторваться.

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