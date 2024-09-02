Привлечет больше туристов: европейский город ввел новый вид транспорта

Для приятного отдыха в красивом городе всегда нужен приятный вид транспорта. Амстердам славится своими велосипедными маршрутами, Венеция – лодками-гондолами, вскоре будет иметь свою фишку и столица Литвы Вильнюс.

Видео дня

Местный совет одобрил запуск в городе водного электротранспорта, пишет издание Made In Vilnius. Его планируют вводить в три этапа. Первым будет запуск сообщения между центром города и районом Жирмунай. Это должно произойти летом 2025 года.

"Наша цель – превратить набережную реки Нярис в новый центр притяжения столицы, поэтому, реконструируя инфраструктуру набережной, мы начали задумываться и об экологически чистом водном транспорте", – рассказал мэр города Валдас Бенкунскас. По его словам, подобные системы уже есть в Копенгагене, Стокгольме, Осло, Лондоне или Берлине. И повсюду они служат не только стимулом для бизнеса, но и туристическим развлечением.

К лету 2025 между Жирмунаем и Жверинасом будет создано сообщение с 6 причалами, где будут останавливаться лодки на электрической тяге. После интеграции этого маршрута в существующую систему общественного транспорта Вильнюса у горожан и туристов появится возможность пересадки с теплохода на автомобильный транспорт. Таким узлом станет остановка "Зеленый мост". Это соединение также обеспечит жителям и гостям города более удобное и быстрое сообщение с бизнес-центрами, музеями и другими достопримечательностями, расположенными в центральной части города.

Предполагается, что полная продолжительность одного маршрута будет составлять около 45 минут. В начале эксплуатации по нему будет курсировать до 4 электролодок, а транспортные услуги на реке будут предоставляться в период с мая по октябрь.

На втором этапе сеть остановок на участке Жирмунай – Жверинас будет расширена за счет установки 6 дополнительных причалов. На третьем этапе планируется создать соединение между парками Жверинас и Вингиос. Для этого понадобится оборудовать два дополнительных причала. В настоящее время точные сроки реализации этих планов неизвестны. Они будут зависеть от сроков создания необходимой инфраструктуры для судоходства и технических возможностей судоходства на соответствующем участке реки Нярис.

Интеграция водного транспорта направлена на сокращение потока автомобильного движения в центральную часть города. На втором и третьем этапе в Вильнюсе появятся парковки для тех, кто захочет оставить свой автомобиль и продолжить поездку по городу по воде.

Разовый билет на поездку в электролодке в Вильнюсе будет стоить 3 евро при покупке в мобильных приложениях или на сайте и 4 евро при покупке на борту и при бесконтактной оплате. Для отдельных категорий пассажиров будут действовать скидки.

Для поездок по водным маршрутам будет также предложен семейный билет, который позволит дешевле путешествовать двум взрослым и с детьми до 18 лет (до 3 детей). Такой билет можно будет приобрести онлайн за 7 евро или за 9 евро на борту. Сэкономить удастся также, если приобрести билет на катер туда и обратно, он будет доступен только заранее и обойдется в 5 евро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город в Европе назвали самым спокойным для отдыха

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.