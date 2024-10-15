Продажи компьютеров Mac катастрофически падают: названа причина

Компания Apple готовится вывести на рынок новое поколение компьютеров Apple Mac на процессорах M4. Между тем, на спрос на более старые модели сильно упал.

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Как пишет издание iTechUA, ссылаясь на статистические данные компании Canalys, по сравнению с показателями годичной давности продажи снизились на 17,5%. И это при том, что рынок компьютеров в целом за год показал рост на 1,3%, к тому же на праздники прогнозируют рост спроса.

Причиной такого проседания продаж Apple Mac называют ожидания появления новых моделей. Покупатели не спешат обновлять свою технику перед выпуском более мощных компьютеров. К тому же, главный аналитик Canalys Ишан Датт объясняет рост рынка ПК на операционной системе Windows тем, что компании стали обновляться до Windows 11, чтобы избежать оплаты за продолжение поддержки. Такая плата вступит в силу в октябре 2025 года.

В абсолютных цифрах, по данным Canalys, продажи Mac упали до 5,1 млн в третьем квартале 2024 года. Годом ранее этот показатель составил 6,2 млн. Из-за этого Apple потеряла 1,8% доли рынка и переместилась с четвертого на пятое место среди ведущих производителей компьютеров, уступив позицию Asus. При этом важно учитывать, что американская компания задействована не во всех сегментах рынка, где представлены конкуренты.

Аналитики указывают, что современные ноутбуки на ОС Windows составляют сильную конкуренцию технике Apple, в частности, когда речь идет о производительности и времени автономной работы. А еще Windows раньше других начала использовать ИИ. Хотя влияние этого фактора называют незначительным.

Лидерские позиции на рынке компьютеров продолжает удерживать Lenovo. Почти каждая четвёртая машина, купленная в мире, была выпущена этим брендом. Вторую позицию занимает HP. В пятерку кроме Apple и Asus также входит Dell.

Что касается чипов M4, то их предстоящий релиз остается последним важным событием года на этом рынке. Новые чипы и устройства представили ранее Microsoft, Intel, AMD и Qualcomm. Также Apple в скором времени официально представит операционную систему macOS Sequoia. Она должна принести технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence на Mac, хотя некоторые функции поначалу не будут доступны.

Также аналитики ожидают, что техногигант из Купертино в ближайшем будущем не представит обновленную линейку своих популярнейших ноутбуков MacBook Air. Однако ожидается, что M4 появится в составе iMac, Mac mini и MacBook Pro.

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