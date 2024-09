Продолжение фильма 'Покинь, если любишь' может не быть: что случилось

Экранизация бестселлера Коллин Гувер "Покинь, если любишь" за три недели проката собрала в мире 242 миллиона долларов, став кассовым хитом. Обычно в таких случаях продюсеры начинают планировать сиквел, но в этот раз он может не случиться.

В причинах этого разбиралось издание Variety. По данным его журналистов, драма с Блэйк Лайвли и Джастином Бальдони, которую снять всего за 25 миллионов долларов, уже стала очень прибыльной, к тому же привлекла в большинстве своем женскую аудиторию. Вдобавок существует литературная основа, на которой можно писать следующий сценарий – роман-сиквел It Starts with Us ("Это начинается с нас").

То есть у следующей картины есть все составляющие успеха. Однако проект ставит под угрозу явная вражда между главными актерами – Лайвли и Бальдони. Ее становится все сложнее скрывать. Источники издания даже утверждают, что продюсерам сложно представить ситуацию, в которой эти двое могли бы снова работать вместе.

Картина "Покинь, если любишь" была пронизана драмой уже давно. Все началось со слухов о враждебности между Бальдони и остальными актерами после того, как его не сфотографировали с ними на премьере в Нью-Йорке 6 августа. Бальдони также не представил фильм вместе с Лайвли и автором романа Коллин Гувер. Интернет-детективы также обнаружили, что никто из его коллег-актеров не подписан на Бальдони в Instagram, кроме Хасана Минхаджа. Были предположения, что Лайвли и Бальдони конфликтовали из-за окончательной версии фильма. По некоторым данным, на экраны вышла версия с видением актрисы.

Также известно, что Лайвли призналась во время одного из интервью на красной дорожке, что ее муж Райан Рейнольдс написал ключевую сцену окончательной версии фильма. Источники говорят, что это стало новостью для Бальдони, полагавшего, что это была импровизированная сцена. Гильдия сценаристов Америки (WGA) не ответила на запрос о комментариях о том, влияет ли участие Рейнольдса на авторские права на фильм. Хотя в титрах не всегда указывают всех авторов, редко режиссер не знает об этом.

Вероятное участие Рейнольдса поднимает вторую проблему WGA. Производство фильма началось 5 мая 2023 года — через три дня после начала забастовки WGA прошлым летом. Рейнольдс, получивший статус сценариста в фильмах "Дедпул 2" и "Дедпул и Росомаха", является членом WGA и ему было бы запрещено участвовать в написании сценария в период со 2 мая по 27 сентября 2023 года. Сценаристы пикетировали съемочную площадку в Нью-Джерси, и производство было приостановлено в конце июня 2023 до начала забастовки актерской гильдии SAG-AFTRA 14 июля.

Ни Бальдони, ни Лайвли не комментировали эти слухи публично, но многие источники подтверждают Variety, что враждебность между ними вполне реальна, и отношения, возможно, уже не спасти. Однако ни один из этих источников не смог сформулировать какие-либо законные нарушения с какой-либо из сторон.

Разногласия усугубляются тем фактом, что Wayfarer Studios Бальдони владеет кинематографическими правами на оба романа Коллин Гувер. Автор выбрала именно эту компанию, перед тем отклонив несколько предложений.

Аналитики предполагают, что Лайвли и Бальдони, возможно, придется последовать примеру коллег из "Секса в большом городе 2" Сары Джессики Паркер и Ким Кетролл и отложить личные разногласия в пользу бизнеса, если они хотят реализовать свое завершенное видение. Бальдони предположил, что не станет режиссером сиквела, оставив за собой только продюсерские обязанности. И даже высказал мнение, что управлять съемками могла бы Лайвли.

"Покинь, если любишь" уже стал самым кассовым фильмом в карьере Бальдони, превзойдя его режиссерский дебют "За пять шагов до любви", собравший 92,5 миллиона долларов. Но вместо того, чтобы греться в лучах кассовой славы, авторы картины пытаются минимизировать ущерб. Так Лайвли попала под шквал критики за то, что слишком жизнерадостно продвигала фильм, посвященный теме домашнего насилия. А Бальдони вынужден был нанять фирму, занимающуюся кризисными коммуникациями. Тем не менее, "Покинь, если любишь" на сегодняшний день входит в десятку самых кассовых лент года. И зрители явно ждут продолжения напряженной истории.

