Прошлое постучалось в дверь: сентябрь будет непростым для трех знаков

Осень принесет ностальгические настроения нескольким знакам зодиака. На пороге снова появится человек из прошлого, который причинил немало боли. Или это могут быть напоминания о травматических событиях, длительно не дававших покоя и возвращавшихся в воспоминаниях.

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Астрологи говорят, что сентябрь станет месяцем исцеления. На поверхности снова возникнут нерешенные проблемы или уроки, которые не были полностью усвоены. Овнам, Близнецам и Водолеям в начале осени будет непросто справиться с эмоциями.

Овен

Придется столкнуться с глубоко скрытыми воспоминаниями, которых вы долго избегали. Воспоминания откроют истину о самообмане, сопровождавшем вас долгие годы. Однако фасад не стирает болезненные воспоминания.

Вы научились управлять своими эмоциями, контролировать и подавлять печаль, которая скрывается под вашей внешней энергичностью. Но в этом месяце динамика резко изменится. Обычные отвлечения больше не подавят внутренние страдания. Главное – быть честными с собой и окружением.

Близнецы

Когда вас охватывает уныние, вы привыкли скрываться от родных и друзей. Вам нужно пространство, где вы позволяете себе испытывать эмоции, не боясь обременить других. В сентябре болезненные воспоминания снова не будут давать вам двигаться вперед. Несмотря на это, вы хорошо осознаете свою стойкость и временный характер этой печали.

Очень важно признать, что периоды глубокой меланхолии со временем исчезают. Однако не следует отказываться от помощи. В вашей жизни есть люди, готовые предложить поддержку и понимание. Дайте себе время, необходимое для того, чтобы осознать эти эмоции и работать над восстановлением равновесия. Смотрите в будущее, зная, что впереди более светлые дни.

Водолей

Вы будете искать поддержки семьи и близких, что будет решающим, когда вы столкнетесь с проблемами прошлого. Важно участвовать в разговорах, даже на темы, где вероятны разногласия.

Помните, что это нормально, когда вас тяготит глубокая меланхолия, и вы не знаете, как действовать дальше. Эта печаль может возникнуть неожиданно, она часто связана с нерешенными травмами или прошлыми тяжестями, от которых трудно избавиться. Позвольте себе скучать, когда это необходимо, и признайте, что для исцеления от прошлого нужно время.

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