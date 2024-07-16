Путешествие по крупнейшему винодельческому региону Франции за 10 евро: как организовать себе доступную поездку

Франция – одна из главных винодельческих стран Европы, и отправляться в путешествие сюда можно в том числе для того, чтобы отведать отличные местные вина. При этом расходы на подобную поездку могут составлять всего 10 евро.

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Как пишет Euronews, железнодорожный проездной между городами региона Окситания, такими как Тулуза, Ним и Монпелье, обойдется именно в эту довольно скромную сумму. Местные власти ввели специальный билет, позволяющий туристам экономно путешествовать по всему региону региональными поездами.

Как купить проездной в Окситании

Чтобы приобрести этот проездной, нужно попросить в кассе Occitanie Rail Tour Pass. Он действует на местных поездах TER – это 19 железнодорожных линий, соединяющих все станции региона. Однако его нельзя использовать для поездки на высокоскоростных поездах TGV, интерсити или ночных поездах. Если до пункта назначения поезд не доходит, вы можете добраться туда автобусами liO за дополнительную плату – билет обойдется в 2 евро.

Действует проездной Occitanie Rail Tour Pass в течение 2-6 дней. Его можно приобрести не только заранее, но и в последнюю минуту, ведь в региональных поездах отсутствуют зарезервированные места.

Что можно посетить с этим билетом

Крупнейшими городами региона являются Тулуза, Ним и Монпелье. Но ими туристические прелести региона не ограничиваются. Поезда проходят через множество живописных городов и городков меньшего размера.

Так в Нарбоне можно полюбоваться Собором Святых Юста и Пастора. Эту жемчужину готической архитектуры строили между 1272 и 1340 годами. Архитекторы вдохновлялись постройками северной Франции. Высота свода здесь составляет впечатляющие 40 метров.

Если вы хотите увидеть Средиземное море, тогда вам следует посетить Кольюр. Местная архитектура вдохновляла многих художников, в частности, Андре Матисса и Пабло Пикассо. Всего у местной железной дороги 150 станций, каждая из которых обещает особые места, интересные приключения и неповторимые вкусы.

Винный тур по Окситании

Окситания является крупнейшим винодельческим регионом Франции. На нее приходится 30% производства вин в стране. Попробовать можно и белые, и красные, в розовые напитки, а также полюбоваться виноградниками, простирающимися от Пиренеев до склонов Севен.

Особенности местного климата позволяют производить множество отличных вин. Так к югу от Каркассона в Лиме напиток производят из местного сорта винограда Мозак. Если отправиться севернее Монпелье, можно оказаться в жарком средиземноморском климате, который в сочетании с прохладой Севен прибавляет красным винам Pic Saint Loup особых фруктовых и пряных нот.

В Тулузе обязательно нужно посетить один из лучших винных баров в мире – Le 5 Wine Bar. Он расположен в самом сердце "розового города". Местные сомелье предложат отведать не только местные, но и многие замечательные импортные вина.

Обязательно посетите запад Окситании,, регион Жер. Здесь в XIV веке начали производить знаменитый французский Арманьяк. Крепкий напиток дистиллируют из белого вина, а затем выдерживают в дубовых бочках, благодаря чему от приобретает свой неповторимый аромат.

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