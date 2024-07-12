Путешествие в царство волшебства: роскошный город в Марокко станет порталом в прошлое для туристов

Тех, кто ищет комфортного отдыха с ярким местным колоритом, не так-то просто удивить. Большинство точек планеты, предлагающих такое сочетание, давно превратились в популярные туристические направления.

Видео дня

Однако эксперты указывают на марокканский Марракеш как на неизведанную территорию, которая все еще может удивить. Как пишет Mirror, древний город славится лабиринтами тесных улиц, шумными восточными базарами и уникальным колоритом арабской Африки. Здесь можно увидеть неповторимую архитектуру в розовых тонах и насладиться богатым культурным наследием. Марракеш называют городом-калейдоскопом цветов, запахов и звуков.

Инфраструктура

Аэропорт Марракеша расположен совсем недалеко от города. Добраться до центра можно всего за 15-20 минут езды. Если вы хотите прогуляться, то сможете дойти до любой выбранной точки пешком.

Местные отели предлагают не только комфортное размещение и яркую архитектуру и интерьеры. Немало внимания здесь уделяют озеленению территорий, поэтому вы, скорее всего, будете жить посреди роскошного сада. А персонал обеспечит вам знаменитое марокканское гостеприимство и высокий уровень обслуживания.

Достопримечательности

Туристам предлагают обязательно посетить центральную площадь города Джемаа-эль-Фнаа. Днем на ней дают представления заклинатели змей, расписывают всех желающих мастера хны и шумно привлекают внимание торговцы специями. Вечером площадь превращается в оживленный рынок, заполненный прилавками с уличной едой.

Познакомиться поближе с самобытной архитектурой Марокко позволит посещение мечети Аль-Кутубия с ее поразительным минаретом высотой 77 метров. Пейзажный парк Сад Майорель – это мир экзотической флоры с кобальтово-синими стенами зданий и удивительными растениями. Когда-то парк принадлежал французскому кутюрье Иву Сен-Лорану. Сейчас это место уединения и отдыха. Среди прелестей города также королевский дворец Бахия и древняя медресе Бен Юсефа – школа, построенная еще в 12 веке.

На местных базарах можно приобрести массу отличных сувениров – резные деревянные предметы, одежду, украшения. А также непременные атрибуты восточного рынка – ароматные специи и благовония, а также поддельные предметы роскоши. Продавцы активно заманивают клиентов в свои лавочки и всегда оставляют возможность поторговаться. Но помните: лучшую цену вам предложат только тогда, когда вы сделаете вид, что уже уходите.

Еда

Отели Марракеша предлагают обслуживание по системе "все включено". Однако туристам советуют вечером выходить поесть в город. Местные рестораны, кроме меню с яркими блюдами, предлагают также насыщенную развлекательную программу.

Что однозначно стоит отведать из местной кухни, так это тажин – разновидность запеканки, приготовленную в глиняном горшке. Рецепт очень богат разными специями и запомнится своим ароматом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об испанском Кадисе – идеальном месте отдыха для молодежи в то время, как Барселона постепенно ограничивает доступ туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.