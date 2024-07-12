Путешествие в царство волшебства: роскошный город в Марокко станет порталом в прошлое для туристов
Тех, кто ищет комфортного отдыха с ярким местным колоритом, не так-то просто удивить. Большинство точек планеты, предлагающих такое сочетание, давно превратились в популярные туристические направления.
Однако эксперты указывают на марокканский Марракеш как на неизведанную территорию, которая все еще может удивить. Как пишет Mirror, древний город славится лабиринтами тесных улиц, шумными восточными базарами и уникальным колоритом арабской Африки. Здесь можно увидеть неповторимую архитектуру в розовых тонах и насладиться богатым культурным наследием. Марракеш называют городом-калейдоскопом цветов, запахов и звуков.
Инфраструктура
Аэропорт Марракеша расположен совсем недалеко от города. Добраться до центра можно всего за 15-20 минут езды. Если вы хотите прогуляться, то сможете дойти до любой выбранной точки пешком.
Местные отели предлагают не только комфортное размещение и яркую архитектуру и интерьеры. Немало внимания здесь уделяют озеленению территорий, поэтому вы, скорее всего, будете жить посреди роскошного сада. А персонал обеспечит вам знаменитое марокканское гостеприимство и высокий уровень обслуживания.
Достопримечательности
Туристам предлагают обязательно посетить центральную площадь города Джемаа-эль-Фнаа. Днем на ней дают представления заклинатели змей, расписывают всех желающих мастера хны и шумно привлекают внимание торговцы специями. Вечером площадь превращается в оживленный рынок, заполненный прилавками с уличной едой.
Познакомиться поближе с самобытной архитектурой Марокко позволит посещение мечети Аль-Кутубия с ее поразительным минаретом высотой 77 метров. Пейзажный парк Сад Майорель – это мир экзотической флоры с кобальтово-синими стенами зданий и удивительными растениями. Когда-то парк принадлежал французскому кутюрье Иву Сен-Лорану. Сейчас это место уединения и отдыха. Среди прелестей города также королевский дворец Бахия и древняя медресе Бен Юсефа – школа, построенная еще в 12 веке.
На местных базарах можно приобрести массу отличных сувениров – резные деревянные предметы, одежду, украшения. А также непременные атрибуты восточного рынка – ароматные специи и благовония, а также поддельные предметы роскоши. Продавцы активно заманивают клиентов в свои лавочки и всегда оставляют возможность поторговаться. Но помните: лучшую цену вам предложат только тогда, когда вы сделаете вид, что уже уходите.
Еда
Отели Марракеша предлагают обслуживание по системе "все включено". Однако туристам советуют вечером выходить поесть в город. Местные рестораны, кроме меню с яркими блюдами, предлагают также насыщенную развлекательную программу.
Что однозначно стоит отведать из местной кухни, так это тажин – разновидность запеканки, приготовленную в глиняном горшке. Рецепт очень богат разными специями и запомнится своим ароматом.
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