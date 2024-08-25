Рай для эстета: какой город признали самым красивым в мире

Мир полон удивительных мест, каждое из которых имеет свою уникальную атмосферу, культуру и архитектурное наследие. Поэтому когда есть столько прекрасных вариантов, выбор идеального города для отпуска может стать настоящим вызовом.

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Разнообразие предложений, охватывающих как классические туристические маршруты, так и менее известные локации, делает выбор места для поездки еще более сложным. Потому Online Mortgage Advisor поделился рейтингом лучших из них.

Исследование базируется на принципе золотого сечения, которое тысячелетиями применялось в архитектуре для создания гармоничных и сбалансированных структур. Этот подход позволяет оценить красоту зданий на основе естественных пропорций, которые привлекают глаз и создают чувство эстетического совершенства.

В 2024 году в рейтинг попали 9 европейских городов и 1 американский.

На 1 место поднялась Венеция – город, издавна известный своими извилистыми каналами и эклектической архитектурой. Более 83% построек в Венеции соответствуют правилу золотого сечения, что делает его настоящим произведением искусства среди городов мира.

На 2-м месте – Рим, столица Италии. Архитектурная красота этого города, где 82% построек соответствуют золотому сечению, делает его одной из самых привлекательных европейских столиц.

На третьем месте оказалась Барселона, которая лишь на долю процента отстает от Рима. Среди других городов, вошедших в топ-10, следует отметить Прагу с ее контрастной архитектурой – от готического собора Святого Вита до современного Танцующего дома. А на 5 месте оказался Нью-Йорк – единственный неевропейский город, вошедший в список.

В десятку самых красивых городов с точки зрения архитектуры также вошли Афины, Греция – 6 место, Будапешт, Венгрия – 7, Вена, Австрия – 8 место.

Франция, известная своими культурными богатствами, удивила многих – Париж, город с Эйфелевой башней и Нотр-Дамом, занял всего 12 место. На 9 месте расположился Бордо, известный не только своими виноградниками, но и поразительной архитектурой, такой как музей Cite du Vin и Большой театр Бордо. А завершил рейтинг и занял последнее 10-е место город Милан, Италия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что туристам посоветовали идеальное место в Европе для пеших прогулок.

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