Расположен на краю горы: село в Греции признано одним из лучших в мире

Для тех, кто стремится к идиллическому отдыху и единению с природой, важно выбирать малоизвестные направления, где вряд ли можно встретить толпы туристов. В этом году Всемирная туристическая организация ООН провела четвертое вручение наград в рейтинге лучших сел.

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Из более чем 260 заявок было отмечено 55 сел, которые могут способствовать развитию туризма в регионе. Села должны соответствовать критериям, включающим устойчивое развитие, содействие защите окружающей среды, вовлеченность местного населения в стремление повысить популярность региона. Пока победитель рейтинга не стал местом нового наплыва путешественников, издание Mirror советует посетить это живописное село на краю горы.

Деревня Аногия на острове Крит, Греция, получила высшую награду и была признана "перспективным направлением" в категории "Сельский туризм".

Аногия расположена на склонах Псилоритиса (гора Ида) на высоте 700 метров. Здесь есть центральная площадь, которая используется в летние месяцы для музыкальных и театральных представлений, а также много вилл, аллей, колоритных местных домов, уютных кафе.

Район также известен своей традиционной критской музыкой, поэтому здесь часто устраивают уличные концерты. Многие местные жители также занимаются ткачеством, отражающим наследие региона. Здесь можно купить уникальные текстильные изделия.

Естественная красота окрестностей предлагает много возможностей для изучения, включая пешие прогулки, походы, спелеологию и т.д. Или можно просто наслаждаться панорамным видом на остров. Одна из пещер, известная как Идеон – место, где, согласно греческой мифологии, бог Зевс был воспитан нимфами Адрастеей и Идой.

Кроме того, в Аногии есть обсерватория Скинакас, которая предлагает возможность наблюдать звезды и видеть небесные объекты.

Плато Нида является еще одним невероятным местом откуда открываются прекрасные виды на весь регион. В селе также много уютных мест, кафе и таверн, где можно насладиться местной кухней.

"Туризм является жизненно важным инструментом для инклюзии, позволяющей сельским общинам защищать и ценить свое богатое культурное наследие, в то же время способствуя устойчивому развитию", – сказал Генеральный секретарь ООН по туризму Зураб Пололикашвили.

Инициатива "Лучшие туристические села" не только признает выдающиеся достижения сел, но и подчеркивает трансформационную силу туризма.

Используя свои уникальные активы, эти общества могут способствовать экономическому росту, продвигать местные традиции и улучшать качество жизни своих жителей.

"Мы отмечаем села, которые приняли туризм как путь к расширению возможностей и благосостояния общества, демонстрируя, что устойчивые практики могут привести к светлому будущему для всех", – добавил Пололикашвили.

Инициатива была начата в 2021 году для повышения роли туризма в сельской местности, сохранения ландшафтов, культурного разнообразия, местных ценностей и кулинарных традиций.

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