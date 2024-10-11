Рассада не нужна: как посадить помидоры под зиму

Помидоры мы считаем солнечным летним плодом, которому нужно много тепла и выращивания через рассаду, чтобы прижиться в огороде и дать урожай. Между тем опытные дачники утверждают, что их вполне успешно можно сеять и под зиму.

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О том, как это сделать правильно, рассказали эксперты Telegram-канала "Дача, сад и огород UA". Они дали пошаговую инструкцию, как проводить все необходимые работы.

Лунки нужно копать в конце октября – начале ноября. Ориентируйтесь на момент, когда ударят первые морозцы. Глубина лунок должна составлять 15-20 см.

В каждую такую лунку нужно заложить один спелый плод помидора. Сверху его засыпают землей и слегка ее утрамбовывают. От верхней части плода до поверхности земли должно оставаться около 10 см.

Очень важно укрыть посевы. Чтобы защитить их от холода, сверху укладывают не менее 10-15 см сухих листьев. Но можно больше. Над лункой также устанавливают ящик, чтобы мульчу не разметало ветром.

Весной, когда почва подогреется, листовое покрытие нужно убрать. Под действием тепла прорастут сразу несколько семян помидора. Обращаться с ними нужно, как с рассадой – укрывать от заморозков.

Когда всходы подрастут, такую рассаду выкапывают и распределяют по грядкам. Те, кто испробовал этот метод, утверждают, что выращенные подобным образом помидоры вырастают более закаленными и получают более высокую устойчивость к болезням.

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