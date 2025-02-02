Разбил окно в полицейском отделении и повредил городской фонарь: в Тернополе задержали пьяного гражданина Великобритании

Тернопольские правоохранители задержали жителя Великобритании за совершение хулиганских действий. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил оконное стекло в полицейском участке и повредил фонарь в центре города.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

В ночь с 29 на 30 января 31-летний гражданин Великобритании, находясь в состоянии алкогольного опьянения, явился в Тернопольское районное управление полиции. Во время выяснения его личности мужчина разбил оконное стекло в служебном помещение. За это на него составили админпротокол за мелкое хулиганство и отпустили.

Однако через некоторое время полицейский патруль обнаружил, что в центре города, возле универмага, поврежден фонарь. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что хулиганские действия совершил тот же британец.

Мужчину нашли и задержали. Вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

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