Редчайший транзит Марса принесет кардинальные изменения трем знакам: гороскоп

Переменчивый транзит Марса свидетельствует о неожиданных событиях, спорах и внезапных изменениях. Важно не терять здравый смысл и не поддаваться на провокации. Уже с понедельника 15 июля планы могут внезапно измениться, а в жизнь придет энергия хаоса.

Видео дня

Нескольким знакам зодиака захочется свободы и свободных поисков. Астрологи говорят, что Тельцы, Львы и Скорпионы могут принять кардинальные решения, которые точно изменят их жизнь.

Телец

Мощное соединение Марса и Урана приходится на ваш первый дом личности и идентичности. В последнее время вы многое пережили. Транзит принесет непредсказуемые изменения, раздражение и мощное влечение к свободе.

С аспектом Марс-Уран вы можете ожидать внезапных событий, которые нарушат вашу жизнь, по крайней мере, временно. Это проверит ваши отношения на крепость. Во вторник Луна в Скорпионе в вашем 7-м доме партнеров столкнется с Ураном и Марсом. Это может означать внезапный конфликт с партнерами и близкими людьми. Лучший способ справиться с этой энергией – быть занятым. Четверг может быть изнурительным и несколько депрессивным, особенно когда Луна будет в квадрате с Сатурном, а затем с Нептуном. Не поддавайтесь отрицательным мыслям.

Лев

Эта неделя не будет для вас лучшей, поскольку соединение Марс и Урана приходится на ваш 10-й дом работы, карьеры и ваши приоритеты. Ожидайте неожиданностей первой половины недели.

Кроме того, вы можете искать или получить свободу. Это не значит, что вы собираетесь развестись, но ваши отношения могут оказаться на грани. Сохраняйте спокойствие и расслабьтесь, и эта непостоянная энергия пройдет. Проявите терпение и понимание. Полнолуние в воскресенье будет связано с работой и здоровьем. Этот период может принести неожиданные новости.

Скорпион

В понедельник и последующие дни важно стараться сохранить равные отношения с ближайшими людьми и избегать споров. Если вы поднимаете спорные вопросы, могут возникнуть неожиданные ссоры. Вы будете размышлять над тем, насколько стабильны ваши отношения.

Луна будет находиться в оппозиции к Урану, что принесет энергию нестабильности. Денежные вопросы выйдут на первый план, и вам придется начать экономить. Соединение Луны с Плутоном может позволить глубоко укоренившимся страхам и тревогам взять верх, но лучшим выбором было бы посвятить эту неделю отдыху и исцелению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака имеют самый лучший гороскоп на июль.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.