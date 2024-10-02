Renault официально показала электромобиль серии 4: известны характеристики

Французский автобренд Renault в конце октября на Парижском автосалоне планирует презентовать возрожденную в виде электромобиля модель 4. И в преддверии этого события производитель показал первые фотографии авто.

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Как пишет издание Autocar, представленные фотографии подтверждают, что электрический кроссовер сохранит большинство стилистических особенностей концепта 4Ever Trophy 2022 года. В частности, серийная модель будет иметь выразительную решетку радиатора с подсветкой и трехсекционные задние фонари.

Эти кадры также подтверждают, что 4 будет предлагаться с дополнительной складной тканевой крышей, и это будет первый Renault с подсвеченной передней эмблемой. Дух компактного городского автомобиля 1961 возродят в мини-спойлере, установленном на крыше, трапециевидных задних окнах, вертикальных накладках на бампер и других элементах.

Новый Renault 4 следует меньшей и технически идентичной Renault 5, которая была представлена в серийной модели на Женевском автосалоне в начале этого года. Дизайн этой новинки сохранили максимально приближенным к Concept 5 2021 года.

Renault позиционировала 4 как более высокую и более широкую альтернативу 5, надеясь захватить долю популярного рынка компактных кроссоверов. Имея длину 4,14 метра, он похож по размеру на Vauxhall Mokka. Поздние прототипы, замеченные при испытаниях на общественных дорогах, показывают, что серийный 4 также сохраняет квадратные формы концепта 4Ever Trophy.

Примечательно, что прототипы, пожалуй, являются основными элементами линейки модели 4. Один из них – базовый хэтчбек на стальных дисках, а другой – кроссовер с повышенным дорожным просветом, оснащенный легкосплавными дисками, рейлингами и узнаваемой U-образной формой кузова.

Вполне возможно, что более агрессивный автомобиль – это спецверсия, вдохновленная моделью 4Ever. Та же была создана на базе модифицированных 4, участвующих в ежегодном ралли 4L Trophy.

4 будет использовать платформу Ampr Small EV от Renault Group из 5. Два электромобиля будут даже иметь одинаковую колесную базу 2,54 м.

Стоит отметить, что от модели Renault 5 ожидают, что она предложит три одномоторных переднеприводных силовых агрегата мощностью 94 л. с., 121 л. с. и 148 л. с., а также аккумуляторные батареи емкостью 40 кВтч и 52 кВтч. Между тем, как многорычажная задняя ось платформы Ampr Small "четверки" может вместить второй двигатель, открывающий путь для полноприводного варианта.

Изображения предыдущих прототипов показывают, что салон 4 будет иметь такую же информационно-развлекательную систему с двойным экраном, что и 5. При этом, скорее всего, он получит другой дизайн приборной панели, хотя и вдохновленный предшественником.

Ожидается, что производство 4 модели начнется следующим летом на заводе Renault ElectriCity на севере Франции. Произойдет это сразу после того, как пятая модель начнет поставляться клиентам.

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