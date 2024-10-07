Renault создала водородный универсал с аккумуляторной батареей: как выглядит

Французский автоконцерн Renault задался целью стать углеродно-нейтральным в Европе к 2040 году, а еще через 10 лет – во всем мире. И чтобы достичь этой цели, производитель делает ставки на электромобили, а также на машины с двигателем на водородном топливе.

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Недавно компания представила на фото демонстрационное авто модели Emblème, которое на самом деле является тем и другим. Как и новый Honda CR-V e:FCEV, машина сочетает в себе водородный топливный элемент с перезаряжаемым аккумуляторным блоком, пишет издание Motor1.

Представленный Emblème – это аэродинамический концепт с коэффициентом лобового сопротивления всего 0,25. Он выглядит заметно отличным от остальных серийных моделей Renault и некоторые дизайнерские решения обозреватели уже назвали очень удачными. Как для концепта, который описывают, как компактный автомобиль, Emblème достаточно крупный – он имеет длину 4,8 м. Но при этом его высота составляет всего 1,52 м, что придает его силуэту изящества.

Renault утверждает, что Emblème может преодолеть до 1000 километров "так же быстро, как автомобиль с двигателем внутреннего сгорания". Однако такой путь будет предусматривать две остановки для заправки 2,8-килограммового водородного бака. Что будет достаточно непросто, ведь по состоянию на конец прошлого года соответствующих заправочных станций во всем мире было всего около 1000. Каждая такая остановка будет длиться менее пяти минут, а полного бака хватает на 350 километров пути. При этом в городе этот низкорамный универсал ведет себя как электромобиль с питанием от аккумулятора благодаря 40-киловатной никель-марганцево-кобальтовой (NMC) батарее.

Если посчитать, то полного заряда батареи должно хватить на 300 километров, учитывая, что, сделав две остановки для заправки водородом, водитель может проехать 700 километров. Emblème имеет задний привод, он оснащен двигателем мощностью 215 лошадиных сил, установленным сзади. Этот электродвигатель с фазным ротором не использует редкоземельные элементы.

Несмотря на сложную трансмиссию, Emblème не так тяжел, как большинство традиционных гибридов или электромобилей. Renault заявляет о снаряженной массе 1750 килограммов после того, как инженеры "выследили каждый лишний килограмм". Все эти усилия были сделаны для того, чтобы сделать этот поразительный универсал максимально экологичным. Выбросы от концепта сократили на 90% по сравнению с автомобилем аналогичного размера.

Концепт-кар будет представлен публике на Парижском автосалоне в 2024 году с 14 по 20 октября. Тогда журналисты надеются оценить интерьер модели.

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