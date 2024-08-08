Ретроградный Меркурий сильно повлияет на эти четыре знака зодиака: кто в списке

Если вам не хватало драмы этим летом, ретроградный Меркурий уже здесь, чтобы подкинуть вам страсти в жизнь. Поскольку он обладает свойством поднимать незаконченные дела, вы можете столкнуться с беспорядком, который нужно убрать, привычкой, от которой нужно избавиться, или работой, которую нужно завершить.

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Чтобы получить максимум пользы из этого ретрограда, учтите слова, которые начинаются на пере-, пересмотрите, переработайте, переосмыслите и в конце концов отпустите. Четыре знака зодиака смогут ощутить влияние непростого небесного транзита сильнее всего, говорят астрологи. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, оказался ли ваш знак в списке.

Близнецы

Когда Меркурий становится ретроградным, вы чувствуете, что вот-вот начнется настоящий ад. Это всегда оказывает большое влияние на вас, потому что Меркурий является вашей планетой-покровителем. Все, что происходит с Меркурием, тоже происходит с вами. Когда планета начинает ретроградный путь через четвертый дом дома и семьи 5 августа, вы можете столкнуться с конфликтом с родственниками и близкими людьми. Вас могут вернуть в покинутые места или заставить пережить вещи, вызывающие неприятные воспоминания. Этот ретроград не только напомнит вам, откуда вы родом, но и вдохновит вас на создание дома, которого вы действительно заслуживаете.

Когда Меркурий снова войдет в ваш третий дом общения 14 августа, это может увеличить вероятность неудобного разговора, неожиданных задержек и социальных конфликтов в вашем ближайшем окружении. Воспринимайте это как шанс переосмыслить то, как вы доносите свои мысли и как вы делаете поспешные выводы. Не лезьте в чужие дела, пока не узнаете всю историю.

Лев

В последнее время у вас был напряженный период. Он поднял глубоко укоренившиеся противоречия и заставил вас начать преображать свою жизнь, что является одной из самых сложных вещей в мире. Этот ретроградный Меркурий просто показывает вам другой способ добиться этого. Вы можете столкнуться с дезорганизацией и расстройством в финансах и других материальных ценностях. Воспринимайте это как возможность пересмотреть то, что вы ставите в приоритет и откуда черпаете свою самооценку. Вы гораздо больше, чем набор цифр на вашем банковском счету.

До 14 августа ретроградный Меркурий ударит по вам еще сильнее, когда снова войдет в ваш знак. Это может вызвать растерянность или неуверенность в себе. Поэтому убедитесь, что знаете ситуацию в совершенстве, прежде чем принимать радикальные меры. Этот ретроград также может заставить вас переосмыслить свою внешность, но будьте осторожны, не производите резких изменений под влиянием импульса. Впрочем, даже если что-то такое и произойдет, не воспринимайте это как ошибку – пусть это будет ваш маленький бунт против обыденности.

Дева

Для вас ретроградный Меркурий может ощущаться как удар под дых. В конце концов, Меркурий – ваша правящая планета, а значит, вы особенно настроены на его движения и колебания. И текущий транзит может быть одним из самых стрессовых в вашей жизни. Этот ретроград начинается в первом доме личности, где он может привести к кризису идентичности. Кто вы? Кем вы были? Кем вы хотите стать? Вы можете чувствовать, что вас заставили войти в определенные роли или выйти из них. Не давайте этим ощущениям разрушить вашу уверенность в себе. Помните, что Вселенная никогда не позволит вам чувствовать себя комфортно там, где вам не место. И даже этот бурный ретроград позаботится об этом.

Когда Меркурий снова войдет в знак Льва 14 августа, он может вызвать всплеск энергии в вашем 12-м доме подсознания. То, кем вы являетесь под маской, которую вы носите, может проступить на поверхность очень очевидным образом. Игнорировать эту перемену не удастся. Люди, о которых вы не знаете, могут наконец-то заявить о себе, например, тайные поклонники или люди, следящие за вами из любопытства. Если это вызывает у вас стресс, заблокируйте всех сталкеров.

Водолей

Этот ретроград может привести вас в темное место, но вы не чужды болезненным аспектам жизни. Этот ретроград обязательно заставит вас увидеть вещи под новым углом, и даже если это будет неудобно, знайте – это необходимо. Меркурий проходит ретроградом по вашему восьмому дому смерти и возрождения, достигая глубочайших трещин вашей души. Это может вытянуть на поверхность нерасказанные секреты, неоплаченные долги и давние связи с людьми из вашего прошлого, от которых вам трудно избавиться. Хотя это может вызвать сложные эмоции, в конечном счете таким образом вы освободитесь и сможете перенаправить свою энергию.

К тому времени, когда ретроградный Меркурий снова войдет в знак Льва 14 августа, вы ощутите последствия на более физическом и внешнем уровне. Это может привести к тому, что ваши пути пересекутся с людьми из вашего прошлого. Воспользуйтесь случаем, чтобы пересмотреть условия отношений, будь то с кем-то, с кем вы работаете, с кем-то, кого вы любите, или даже с тем, кого вы ненавидите.

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