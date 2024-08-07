Ретроградный Меркурий в августе повлияет на все знаки зодиака: названы ключевые даты

Ретроградный Меркурий вскоре снова начнет влиять на жизнь людей. Однако не спешите расстраиваться и готовиться к невзгодам и испытаниям.

Видео дня

Меркурий – это планета, которая управляет общением, информацией, интеллектом и мелочами нашей повседневной жизни. Детальнее о том, как она повлияет на каждого, рассказали астрологи.

Меркурий становится ретроградным 3 или 4 раза в год. Его целью является напомнить, что следует быть более внимательными и четкими в своих действиях. Поэтому всем знакам придется быть осторожнее и перед тем, как принимать решения, проверять все дважды.

В августе 2024 года ретроградный Меркурий будет находиться в двух знаках – Деве и Льве. Поэтому с 5 по 14 августа ваше привычное рациональное восприятие может смениться тревожностью и критичностью к мелочам. Вы можете столкнуться с разочарованиями, поэтому важно найти баланс и упорядочить свои рутинные дела.

С 14 по 28 августа Меркурий переместится в знак Льва, изменяя фокус с внешних факторов на внутренние. Вы можете столкнуться с сомнениями в себе и неправильной интерпретацией своих действий. Это будет время для саморефлексии и развития самооценки.

Ключевые даты

5 августа, 7 августа

В начале ретроградного периода могут возникать моменты недоразумений в отношениях. Будьте добры к своим близким, поскольку каждый из нас проходит свои испытания.

14 августа, 18 августа

В настоящее время вы можете чувствовать себя более нестабильно. Избегайте необдуманных решений о внешнем виде или кардинальных изменений в жизни.

19 августа – полнолуние

В эту фазу наши эмоции могут быть очень сильными, но не всегда понятными. Это хорошее время для отдыха и рефлексии.

23 августа

Вы можете обнаружить старые раны, о существовании которых даже не подозревали. Это отличное время для работы с терапевтом или ведения дневника.

24 августа

Чувства скуки и застоя могут привести к желанию сделать что-нибудь значимое. Терпение является ключевым – не торопитесь с новыми проектами.

28 августа

Завершается ретроградный Меркурий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что три знака в августе ждут неприятности и хаос.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.