Ретроградный Меркурий в августе повлияет на все знаки зодиака: названы ключевые даты
Ретроградный Меркурий вскоре снова начнет влиять на жизнь людей. Однако не спешите расстраиваться и готовиться к невзгодам и испытаниям.
Меркурий – это планета, которая управляет общением, информацией, интеллектом и мелочами нашей повседневной жизни. Детальнее о том, как она повлияет на каждого, рассказали астрологи.
Меркурий становится ретроградным 3 или 4 раза в год. Его целью является напомнить, что следует быть более внимательными и четкими в своих действиях. Поэтому всем знакам придется быть осторожнее и перед тем, как принимать решения, проверять все дважды.
В августе 2024 года ретроградный Меркурий будет находиться в двух знаках – Деве и Льве. Поэтому с 5 по 14 августа ваше привычное рациональное восприятие может смениться тревожностью и критичностью к мелочам. Вы можете столкнуться с разочарованиями, поэтому важно найти баланс и упорядочить свои рутинные дела.
С 14 по 28 августа Меркурий переместится в знак Льва, изменяя фокус с внешних факторов на внутренние. Вы можете столкнуться с сомнениями в себе и неправильной интерпретацией своих действий. Это будет время для саморефлексии и развития самооценки.
Ключевые даты
- 5 августа, 7 августа
В начале ретроградного периода могут возникать моменты недоразумений в отношениях. Будьте добры к своим близким, поскольку каждый из нас проходит свои испытания.
- 14 августа, 18 августа
В настоящее время вы можете чувствовать себя более нестабильно. Избегайте необдуманных решений о внешнем виде или кардинальных изменений в жизни.
- 19 августа – полнолуние
В эту фазу наши эмоции могут быть очень сильными, но не всегда понятными. Это хорошее время для отдыха и рефлексии.
- 23 августа
Вы можете обнаружить старые раны, о существовании которых даже не подозревали. Это отличное время для работы с терапевтом или ведения дневника.
- 24 августа
Чувства скуки и застоя могут привести к желанию сделать что-нибудь значимое. Терпение является ключевым – не торопитесь с новыми проектами.
- 28 августа
Завершается ретроградный Меркурий.
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