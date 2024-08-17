Рианна подтвердила тренд на антилитный маникюр: его ключ в полутонах

Основные оттенки ногтей лета-2024 в основном напоминали масляно-желтый маникюр Гейли Бибер или были новыми интерпретациями классического френча. Но летний сезон подходит к концу, и законодательницы моды уже презентуют публике тренды осени.

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Известная певица Рианна задала тренд на насыщенный фиолетовый цвет. Подробнее об антилитном маникюре знаменитости рассказало издание Marie Claire.

Ранее Зендая и Селена Гомес совместно задали модный тренд красных ногтей, эффектно принося традиционный зимний оттенок в теплую погоду. Рианна пошла дальше, покрасив ногти в фиолетовый сливовый цвет – нейл-мастера назвали это "антилитным маникюром".

Насыщенный фиалковый оттенок, в отличие от летних цветов, создает эффект изысканности и элегантности. Яркие неоновые тона и блестки были особенно актуальны летом, ведь ассоциируются с солнцем, пляжем, отдыхом.

Знаменитый нейл-мастер Том Бачик подчеркнул, что насыщенный фиолетовый станет топовым оттенком межсезонья.

Также OBOZ.UA рассказывал, что актриса Меган Фокс показала смелую интерпретацию классического французского маникюра, добавив изогнутые кончики и подчеркнув длинные ногти драгоценными камнями для блеска.

Кроме того, певица Адель продемонстрировала осенние бархатные ногти, что выигрышно сияли на фоне узорного темно-синего платья от Dior.

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