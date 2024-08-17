УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Рианна подтвердила тренд на антилитный маникюр: его ключ в полутонах

Алина Милсент
NewsLife
1 минута
111
Рианна подтвердила тренд на антилитный маникюр: его ключ в полутонах

Основные оттенки ногтей лета-2024 в основном напоминали масляно-желтый маникюр Гейли Бибер или были новыми интерпретациями классического френча. Но летний сезон подходит к концу, и законодательницы моды уже презентуют публике тренды осени.

Видео дня

Известная певица Рианна задала тренд на насыщенный фиолетовый цвет. Подробнее об антилитном маникюре знаменитости рассказало издание Marie Claire.

Рианна подтвердила тренд на антилитный маникюр: его ключ в полутонах

Ранее Зендая и Селена Гомес совместно задали модный тренд красных ногтей, эффектно принося традиционный зимний оттенок в теплую погоду. Рианна пошла дальше, покрасив ногти в фиолетовый сливовый цвет – нейл-мастера назвали это "антилитным маникюром".

Насыщенный фиалковый оттенок, в отличие от летних цветов, создает эффект изысканности и элегантности. Яркие неоновые тона и блестки были особенно актуальны летом, ведь ассоциируются с солнцем, пляжем, отдыхом.

Знаменитый нейл-мастер Том Бачик подчеркнул, что насыщенный фиолетовый станет топовым оттенком межсезонья.

Рианна подтвердила тренд на антилитный маникюр: его ключ в полутонах

Также OBOZ.UA рассказывал, что актриса Меган Фокс показала смелую интерпретацию классического французского маникюра, добавив изогнутые кончики и подчеркнув длинные ногти драгоценными камнями для блеска.

Кроме того, певица Адель продемонстрировала осенние бархатные ногти, что выигрышно сияли на фоне узорного темно-синего платья от Dior.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.