Рианна показала трендовый спортивный образ: что модно этим летом

Каждый сезон приносит новые тренды, яркие цвета, неожиданные комбинации и идеи для создания уникальных образов. Некоторые из них становятся актуальными благодаря настоящим мировым иконам стиля.

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Рианна – певица известна своей способностью смешивать разные стили и выглядеть безупречно в любом наряде. Недавно она снова продемонстрировала свою способность быть трендсеттером.

Вдохновляясь примером звезд, мы можем создать свой спортивный образ, который будет не только удобным, но и модным. Для этого даже не нужно иметь доступ к дорогим брендам. Главное – это улавливать атмосферу и чувствовать себя уверенно.

Не так давно Рианну заметили на стадионе Yankee Stadium, где она смотрела футбольный матч. Чтобы полностью соответствовать атмосфере, она выбрала невероятный трендовый спортивный образ, включающий несколько ключевых элементов, определяющих модные тенденции сезона.

Певица выбрала черную спортивную футболку Loewe с изображением "00" и рукавами в полоску. Задняя часть верхнего элемента удлинена и разделяется на две части, свободно развиваясь во время ходьбы.

Это все звезда соединила с мини-юбкой от Miu Miu в коричневую клетку поверх их фирменного красного пояса. Чтобы образ выглядел стильно и гармонично, она дополнила его парой кроссовок от собственного бренда. Обувь Fenty×Puma имела уникальный ретро-вид, поскольку певица надела их с белыми языками, сложенными на шнурках.

Кроме того, Рианна элегантно дополнила свою обувь изящным жемчужным браслетом на лодыжке и добавила еще больше блеска своему образу с помощью волнистых бриллиантовых бус и браслетов.

Наконец певица завершила свой наряд потертой бейсболкой цвета слоновой кости, а также зелено-черной сумкой Bottega Veneta из фирменной кожи Intrecciato.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Рианна примеряла трендовые джинсы багги, и рассказал о том, как их стилизовать.

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