Рианна примерила трендовые джинсы багги: почему они так популярны и с чем их одеть

Мода – очень интересное циклическое явление. В последние годы наблюдается возврат к стилю 90-х и 2000-х годов, что ярко проявляется в восстановлении популярности джинсов багги.

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Недавно певица Рианна появилась на улицах Нью-Йорка в очень смелом образе. Это еще раз подтвердило актуальность широких джинсов багги, потому OBOZ.UA подготовил материал о том, как их лучше стилизовать.

В эти выходные в Нью-Йорке Рианна вышла в чрезвычайно мешковатых джинсах. Они имели сверхдлинное деление, простирающееся по тротуару, как шлейф длинного платья.

Конечно – это не самый практичный образ, но певица может позволить себе гиперболизировать модные тенденции и шокировать публику своей экстравагантностью.

Джинсы багги

Багги – это штаны из денима с низкой посадкой, свободно сидящие на фигуре. Более классические джинсы, чем у Рианны, стали самой популярной базовой вещью в 2024 году. Они комфортны, удобны и хорошо выглядят на любой фигуре, в отличие от скинни, поэтому могут стать основой невероятных образов.

С чем носить джинсы багги

Низкая посадка и широкие штанины делают эту модель удобной для весенне-летнего сезона.

Багги джинсы + белый топ кроше

Мешковатые джинсы с их свободным и широким силуэтом дают свободу носить более открытые и необычные верхи. Они совершенно сочетаются с блузами и топами нейтральных тонов, особенно белыми.

Также в зависимости от того, какой обувью вы дополните образ, он будет либо более повседневным, либо более утонченным. К примеру, вы можете выбрать туфли с острым носком или обычные кроссовки.

Багги джинсы + джинсовый верх

Если одеть вместе с багги джинсовую куртку или рубашку такого же цвета, можно создать невероятный и цельный образ.

Багги джинсы + укроп топ

Джинсы багги идеально подходят для повседневного стиля. Попытайтесь соединить их с простой футболкой или топом и добавьте аксессуары.

Для создания более элегантного образа джинсы багги можно совмещать с классической блузкой или рубашкой.

Багги джинсы + верхняя одежда

Багги является отличным элементом гардероба не только летом и весной, поэтому, когда на улице похолодает, вы можете удачно соединить их с пиджаком оверсайз, кожаным пальто или курткой.

Багги джинсы + свитера или худи

Если вы поклонница кэжуал стиля, то стоит приобрести себе багги классических цветов и сочетать их с однотонным нюдовым верхом, например, со свитером или кардиганом. Также дополните лук вместительной сумкой и ботильонами на небольшом каблуке.

А для смелого уличного образа джинсы багги можно совмещать с яркими или необычными элементами гардероба. Например, попробуйте носить их с объемным свитшотом или худи и классическими белыми кроссовками.

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