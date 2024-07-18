Рианна вернула в моду 'школьную' прическу: как сделать трендовые косички

До начала учебного года еще очень далеко, но певица Рианна, похоже, уже начала активно к нему готовиться. Для новой фотосессии звезда сделала прическу, которую считают, если не детской, то инфантильной, и продемонстрировала, как она может вписываться во вполне взрослый образ.

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Речь идет о симметричных хвостиках или косичках, которые заплетаются по бокам. На английском языке такие называются pigtails. Рианна выбрала вариант с пышными хвостами, отдельные пряди которых закреплены заколками-крабиками для придания пышного объема и выразительной текстуры.

У девочек школьного возраста такая прическа популярна, потому что ее достаточно просто сделать даже на немытых волосах и без использования горячих инструментов. То, что нужно, для заспанного ребенка с утра. К тому же такой способ укладки делает образ очень милым и нежным.

Но модные в 2024 году pigtails совсем не просты. Заплетать их можно сколь угодно низко или сколь угодно высоко. И закрепленные за ушами, и заплетенные на самой макушке волосы будут иметь прекрасный вид.

Косички или хвостики – найти вариант можно для любого типа, текстуры и длины прядей. Можно работать с естественными волосами, а можно выпрямить или завить их по своему вкусу. А то и прибегнуть к наращиванию. Пряди можно оставить свободными или заплести в тугие колоски, чтобы плотно прилегали к голове. Парикмахеры-стилисты советуют не ограничивать свою фантазию и экспериментировать с вариациями прически. Хвосты могут быть растрепанными, завитыми в тугие колечки, гладкими, текстурированными в "морские волны" и т.д.

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