Рита Ора резко изменила стиль маникюра и поразила трендовыми 'голыми ногтями'

Американская певица Рита Ора давно считается одной из самых смелых fashionista Голливуда. Однако недавно она поразила своих поклонников и модных критиков, сделав трендовый маникюр.

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Такое внимание к маникюру Оры возникло не случайно. Обычно звезда предпочитает что-то более яркое и красочное. Но даже она не смогла противостоять одному из ключевых трендов этого лета – "голым ногтям". OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Что такое "голые ногти"

В отличие от классического френча или нюдового маникюра, этот тренд не требует никаких контрастных пятен. "Голые ногти" должны выглядеть именно так, словно на них нет никакого покрытия. Это минималистичный подход, пришедший на смену разноцветию последних сезонов.

Оттенки покрытия, если вы не готовы от него отказаться вообще, выбирайте максимально приближенные к природному цвету ногтей. Из эффектов следует выбирать разве что прозрачный блеск. Готовый маникюр должен производить впечатление полного отсутствия лака. Хотя ногтевая пластина может быть и наращенной.

Почему "голые ногти" стали такими популярными

Стилисты утверждают, что этот тренд максимально упрощает задачу вписать его в свой стиль. "Голые ногти" подходят к любому наряду или макияжу. Все, что вам понадобится, это подобрать подходящий оттенок лака. И полностью забыть о своих ногтях вплоть до следующего визита в салон.

Плюс этого маникюра в том, что он отрастает достаточно незаметно. К тому же не обязательно делать для него покрытие. Можно ограничиться уходом за кутикулой, формированием и полированием.

Но практичность – не единственная причина популярности "голых ногтей". Они также вписываются в общий тренд чествования природной красоты.

Как ухаживать за "голыми ногтями"

Чтобы поддерживать трендовый маникюр в хорошем состоянии, вам понадобится совсем немного усилий. Не забывайте регулярно пользоваться увлажняющим кремом для рук и массировать кожу у ногтей. Несколько раз в день наносите масло для кутикулы – продукт в специальном стике с кисточкой очень удобно брать с собой. Если же на ваших ногтях появляются небольшие белые пятна, портящие впечатление, отрегулируйте свой питьевой режим. Такие отметины являются признаком обезвоживания.

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