Роберт Дауни-младший мог появиться в 'Дедпуле и Росомасе' в роли Железного человека: что помешало камбеку

Роберт Дауни-младший – имя, ставшее синонимом Железного человека и киновселенной Marvel. Его воплощение Тони Старка на больших экранах превзошло все ожидания, сделав актера одним из самых узнаваемых и любимых в мире кино.

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Гибель Железного Человека в киновселенной стала настоящим фурором, поэтому возвращение этого персонажа на экраны могло бы стать революционным. Сосценаристы "Дедпула и Росомахи" Рэтт Риз и Пол Верник рассказали в интервью IndieWire, что планировали камео легендарного героя, но Роберт Дауни-младший отказался.

Одним из самых обсуждаемых моментов последнего времени стала новость о том, что Роберт Дауни-младший мог вернуться к роли Тони Старка в фильме "Дедпул и Росомаха". Для многих фанатов это стало бы настоящим подарком.

Идея камео

Сосценаристы "Дедпула и Росомахи" планировали воплотить в жизнь сцену, с участием Роберта Дауни-младшего. Идея заключалась в том, чтобы Тони Старк появился в небольшой роли в начале фильма вместе с Хэппи Хоганом, которого сыграл Джон Фавро.

Когда Дедпул использовал машину времени Кейбла, чтобы претендовать на место в составе Мстителей и пришел к ним на собеседование, его должен проводить не только Хэппи, но и непосредственно Тони Старк.

Кроме того, дополнительно сценаристы рассказали о еще одной интересной идее, которая не была реализована: сцене, где Дедпул встречался бы со всеми оригинальными Мстителями, включая Халка, Черную Вдову, Соколиного Глаза, Тора и Капитана Америку.

Отказ Роберта Дауни-младшего

Несмотря на попытки привлечь Дауни в проект, актер отказался от этого предложения. Причиной этому, как стало известно позже, было то, что он готовился к возвращению в Marvel в совершенно иной роли – Доктора Дума.

Этот герой появится в будущих фильмах "Мстителях: Судный день" 2026 года и "Мстителях: Тайные войны" 2027 года.

Ретт Риз признался, что сначала они надеялись, что смогут претворить в жизнь камео, ведь не знали о новой роли Роберта Дауни-младшего. Но оказалось, что это решение было не совсем реалистичным, учитывая будущие планы самого актера.

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