Романтический десерт в стакане: рассказываем, как удивить своих любимых в День Валентина
В День святого Валентина принято не только дарить подарки своим вторым половинкам, но и устраивать романтические вечера. Именно этот день – время для невероятно вкусного тематического десерта.
Фудблогер из Кася Петрушка в Instagram рассказала, как приготовить идеальный десерт ко Дню Валентина. Он невероятно вкусен и точно удивит вашу вторую половинку.
Ингредиенты на 2 больших порции
- Красное желе – 70 гр.
- Прозрачное желе – 70 гр.
- Скир – 450 гр.
- Темный шоколад
- Вафли для украшения
Способ приготовления
1. Красное желе разводим в 300 мл. воды, переливаем в емкость 20х20 см, накрываем пленкой и оставляем до застывания.
2. Вынимаем уже готовое желе и вырезаем из него сердечки.
3. Желейные сердца приклеиваем к стенке стакана.
4. Прозрачное желе заливаем 200 мл. воды и оставляем до охлаждения.
5. Холодное прозрачное желе взбиваем миксером в течение нескольких минут до пышности.
6. Добавляем скир и продолжаем взбивать пока масса не станет очень пышной.
7. Разливаем по стаканам с сердечками и отправляем в холодильник до полного застывания.
8. Украшаем вафлями и подаем на стол.
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