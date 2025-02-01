Романтический десерт в стакане: рассказываем, как удивить своих любимых в День Валентина

В День святого Валентина принято не только дарить подарки своим вторым половинкам, но и устраивать романтические вечера. Именно этот день – время для невероятно вкусного тематического десерта.

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Фудблогер из Кася Петрушка в Instagram рассказала, как приготовить идеальный десерт ко Дню Валентина. Он невероятно вкусен и точно удивит вашу вторую половинку.

Ингредиенты на 2 больших порции

Красное желе – 70 гр.

Прозрачное желе – 70 гр.

Скир – 450 гр.

Темный шоколад

Вафли для украшения

Способ приготовления

1. Красное желе разводим в 300 мл. воды, переливаем в емкость 20х20 см, накрываем пленкой и оставляем до застывания.

2. Вынимаем уже готовое желе и вырезаем из него сердечки.

3. Желейные сердца приклеиваем к стенке стакана.

4. Прозрачное желе заливаем 200 мл. воды и оставляем до охлаждения.

5. Холодное прозрачное желе взбиваем миксером в течение нескольких минут до пышности.

6. Добавляем скир и продолжаем взбивать пока масса не станет очень пышной.

7. Разливаем по стаканам с сердечками и отправляем в холодильник до полного застывания.

8. Украшаем вафлями и подаем на стол.

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