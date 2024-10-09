Роузи Хантингтон-Уайтли поразила образом с ультрамодными джинсами-бочками: как их стилизовать

Британскую модель Роузи Хантингтон-Уайтли знают и любят за ее неизменно элегантный стиль. Но в последнее время звезда начала экспериментировать с более экстремальными трендами в одежде.

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Так недавно Хантингтон-Уайтли продемонстрировала в Instagram ультрамодные джинсы-бочки. Еще и выбрала максимально причудливый крой этой просторной модели.

Во время своей поездки в испанский город Сант-Марти-Вель она посетила юбилейную вечеринку бренда Tiffany & Co., для которой собрала нетипичный для себя образ. Модель надела удлиненный белый трикотажный топ без рукавов, но с высоким воротником и дополнила его необычными джинсами.

Крой, на котором остановилась модель, также называют джинсами-подковами из-за их формы. Трендовый стиль отличается гипетрофированно широкими штанинами, которые изгибаются наружу, и сужением в щиколотке.

Эти джинсы многие из модных критиков относят к так называемым "безобразным". Но при этом они сейчас активно входят в фэшн-мейнстрим. То, что на эту модель обратила свое внимание Хантингтон-Уайтли без сомнения только добавит им очков.

К своему ансамблю звезда добавила черно-белые туфли-лодочки на высоком каблуке с пятнистым принтом, как кожа далматинского дога. А также надела два широких золотых браслета и ожерелье-нитку в стиле бохо. Получился расслабленный и непринужденный образ, который несложно повторить, если найти подходящие джинсы.

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