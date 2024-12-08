Рождественские фильмы о любви: подборка лучших мелодрам

Зима – лучшее время для просмотра романтических фильмов. В канун Рождества особенно хочется веры в чудо, и ничто так не создает уютную атмосферу, как интересная история любви со счастливым финалом. Каждый год на экранах появляется все больше и больше тематических фильмов, пытающихся войти в так называемый рождественский канон.

Видео дня

Однако довольно редко истории интересуют настолько, что хочется их пересматривать из года в год. OBOZ.UA собрал топ лучших праздничных фильмов.

Когда Гарри встретил Салли

Год: 1989

Страна: США

Режиссер: Роб Райнер

Актеры: Билли Кристал, Мэг Райан, Керри Фишер, Бруно Керби, Стивен Форд.

Гарри и Салли познакомились, когда учились в Чикагском университете. После выпускного их пути разошлись, но все это время они периодически встречались, так что с годами отношения переросли в глубокую дружбу. Гарри и Салли неожиданно столкнулись с проблемой, которая может все разрушить…

Призраки бывших подружек

Год: 2009

Страна: США

Режиссер: Марк Уотерс

Актеры: Мэттью МакКонаги, Дженнифер Гарнер, Майкл Дуглас, Брекин Мейер.

Коннор Мид встречается с тремя девушками одновременно, а количество бывших подружек он и перечислить не сможет. На свадьбе младшего брата Коннор, напившись, вдруг видит призрак своего покойного дяди Уэйна, который тоже вел довольно разгульную жизнь. Дядюшка говорит, что не хочет, чтобы племянник не повторил его ошибок и советует сосредоточиться на поиске настоящей любви. Вейну на помощь придут призраки бывших подружек Коннора.

Интуиция

Год: 2001

Страна: США, Канада

Режиссер: Питер Челсом

Актеры: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Монаган.

Нью-Йорк в канун Рождества. Праздничная суета, подарки, гирлянды, елки, предвкушение чуда... И для двух совершенно обычных людей чудо все же случилось. Джон и Сара встретились в большом городе. Джон пишет свой номер на банкноте, а Сара – в книге. Купюру они разменивают, а книгу сдают букинисту, уверены, что совсем скоро они все равно встретятся. Но судьба решает иначе...

Пока ты спал

Год: 1995

Страна: США

Режиссер: Джон Тертлтауб

Актеры: Сандра Баллок, Билл Пулмэн, Питер Галлагер, Питер Бойл, Джек Варден.

У Люси Модерац нет семьи. Вся ее жизнь – это работа на Чикагской железнодорожной станции. Люси мечтает побывать во Флоренции. А еще ее романтические мысли касаются прекрасного незнакомца, который каждый день проходит мимо нее по перрону.

Отдых по обмену

Год: 2006

Страна: США

Режиссер: Нэнси Майерс

Актеры: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Воллак.

Две женщины живут в разных странах на расстоянии 10 000 км друг от друга. Айрис Симпкинс работает в известной газете Лондона. Она страдает от безответной любви к коллеге. Аманда Вудс, владелица рекламного агентства, живет в солнечной Калифорнии и вдруг узнает, что любимый ей изменяет. Женщины случайно знакомятся через интернет и решают на Рождество поменяться жильем, чтобы отвлечься от проблем и начать жизнь с чистого листа.

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