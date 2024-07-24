Розовое озеро в Испании поражает красотой и пользой для здоровья: как добраться

От хорошего отдыха мы ждем не только возможности расслабиться, но и побывать в каком-нибудь живописном месте. И природа дарит нам невероятной красоты пейзажи, такие как розовое озеро Торревьеха в Испании.

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Как указывает издание Express, водоем невероятного нежного цвета находится всего в часе езды от Бенидорма в провинции Аликанте. Оно является частью большого природного парка – Лагунас-де-ла-Мата-Торревьеха.

Чтобы полюбоваться им, вам нужно будет доехать до одноименного с озером города, расположенного к югу от Коста-Бланки. Выходить к заповеднику удобнее всего по улице Calle Sol.

Необычный цвет воды в озере Торревьеха обусловлен работой разных микроорганизмов в воде и высоким содержанием соли. Два волшебных ингредиента – это солевые бактерии и микроводоросли. Они комфортно чувствуют себя в воде, содержащей 350 граммов соли на литр (почти как в Мертвом море), и при этом производят пигменты, которые так необычно окрашивают водоем.

А еще здешние грязи, обогащенные солью, считаются целебными. Говорят, что погружение тела в воду или контакт с грязями помогает предотвращать болезни кожи и легких. А еще облегчает боли в суставах.

И пока врачи скептически относятся к таким заявлениям, одно можно утверждать наверняка: местные грязи глубоко отшелушивают и очищают кожу. Однако, если у вас есть небольшие повреждения или ваша кожа очень чувствительна или слишком сухая, наоборот – вы можете почувствовать жжение во время процедуры. Соль будет вызывать раздражение, поэтому таким людям от процедур лучше отказаться.

Впрочем, желающих искупаться в розовой воде ждет разочарование – плавать в озере Торревьеха нельзя. Поскольку оно является частью заповедника, требования к его посещению очень строги. Купание запрещено и даже ходить по краю берега можно далеко не повсюду – неосторожным шагом можно нанести ущерб местной экосистеме. Гулять вокруг водоема можно только пешком или на велосипеде, животных запрещается спускать с поводка, а группы численностью более 15 человек должны предупреждать местные власти о визите.

Зато вы сможете полюбоваться здесь фламинго в их природной среде. Птицы имеют особенно насыщенный розовый цвет, ведь питаются планктоном, окрашенным пигментом из воды. Потому поездку вы точно не забудете.

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