Рыхлые пирожки, как у бабушки: рецепт на 20 штук
Пирожки – это всегда хороший выбор, когда захотелось домашней выпечки. При правильном подходе к приготовлению, можно получить настоящее произведение кулинарного искусства.
Как приготовить пирожки, чтобы получились пышными, в Instagram рассказала фудблогер с ником lady stegantseva. Воспользовавшись рецептом, представленным кулинаром, вы на мгновение погрузитесь в детство, ведь пирожки получатся по вкусу точно такие же, как когда-то готовили нам бабушки.
Ингредиенты для опары.
- Молоко теплое – 300 мл.
- Сахар – 2 ст.л.
- Дрожжи сухие – 1,5 ст.л.
- Соль – 2/3 ч.л.
Ингредиенты для теста
- Опара
- Соль – 2/3 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Сливочное масло растопленное – 60 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 200 гр.
Дополнительные ингредиенты
- Мука – 500 гр.
- Яйцо
Способ приготовления
1.Сначала готовим опару. Смешиваем все ингредиенты, накрываем миску полотенцем и оставляем на 15 минут.
2. Добавляем оставшиеся ингредиенты и замешиваем тесто до однородности. Оставляем на 1 час в теплом месте.
3. 500 гр. муки выкладываем на рабочую поверхность. Добавляем тесто и перемешиваем руками до однородности в течение 7 минут. Оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
4. Руками, смазанными растительным маслом, разделяем тесто на 20 равных частей.
5. Добавляем любую начинку по вкусу и формируем пирожки. Оставляем на 20 минут, чтобы подошли.
6. Смазываем яйцом и выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.
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