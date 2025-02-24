Рыхлые пирожки, как у бабушки: рецепт на 20 штук

Пирожки – это всегда хороший выбор, когда захотелось домашней выпечки. При правильном подходе к приготовлению, можно получить настоящее произведение кулинарного искусства.

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Как приготовить пирожки, чтобы получились пышными, в Instagram рассказала фудблогер с ником lady stegantseva. Воспользовавшись рецептом, представленным кулинаром, вы на мгновение погрузитесь в детство, ведь пирожки получатся по вкусу точно такие же, как когда-то готовили нам бабушки.

Ингредиенты для опары.

Молоко теплое – 300 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Дрожжи сухие – 1,5 ст.л.

Соль – 2/3 ч.л.

Ингредиенты для теста

Опара

Соль – 2/3 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Сливочное масло растопленное – 60 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 200 гр.

Дополнительные ингредиенты

Мука – 500 гр.

Яйцо

Способ приготовления

1.Сначала готовим опару. Смешиваем все ингредиенты, накрываем миску полотенцем и оставляем на 15 минут.

2. Добавляем оставшиеся ингредиенты и замешиваем тесто до однородности. Оставляем на 1 час в теплом месте.

3. 500 гр. муки выкладываем на рабочую поверхность. Добавляем тесто и перемешиваем руками до однородности в течение 7 минут. Оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.

4. Руками, смазанными растительным маслом, разделяем тесто на 20 равных частей.

5. Добавляем любую начинку по вкусу и формируем пирожки. Оставляем на 20 минут, чтобы подошли.

6. Смазываем яйцом и выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.

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