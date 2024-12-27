С безрамочным iPhone возникли проблемы: когда может выйти новинка от Apple

Apple столкнулась со значительными техническими трудностями на пути к созданию iPhone с полностью безрамочным дисплеем. Компания сотрудничает с ведущими производителями дисплеев Samsung Display и LG Display, однако разработка революционной технологии оказалась более сложной, чем ожидалось.

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Согласно отчету корейского издания The Elec, массовое производство может не стартовать до 2026 года. Эта задержка ставит под вопрос первоначальные планы компании внедрить новинку в 18-й серии iPhone.

Главной целью Apple является создание дисплея, который избежал бы недостатков изогнутых экранов, таких как "эффект увеличительного стекла". Планируется, что экран будет характерен плоский дизайн с угловыми сторонами, но будет плавно расширяться по краям, как это уже реализовано в некоторых моделях Apple Watch. Инсайдеры описывают эту эстетику как "галечную", подчеркивающую инновационный подход.

Основные трудности возникают из-за необходимости адаптации технологий инкапсуляции тонкой пленки (TFE) для защиты OLED-дисплеев и оптического прозрачного клея (OCA) для обеспечения надежного склеивания.

Производители также должны найти способ интеграции дисплея без ущерба для таких критических компонентов, как антенна iPhone.

Apple стремится избежать недостатков, свойственных конкурентам. Например, концепт Xiaomi с изогнутым дисплеем "водопад" оказался менее успешным из-за заметных оптических искажений. Таким образом, компания работает над уникальной технологией, гармонично сочетающей функциональность и эстетику.

Известно, что Apple планировала представить "нулевую рамку" уже через три года, но реальность может заставить дольше ожидать.

Пока официального заявления относительно новых сроков релиза нет. Однако эксперты прогнозируют, что безрамочный iPhone может стать ключевым продуктом Apple, обеспечив компании преимущество в условиях жесткой конкуренции на рынке смартфонов.

Будущий безрамочный iPhone обещает установить новые стандарты качества и дизайна, но к моменту его выпуска компания должна побороть ряд технологических вызовов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что камеры на iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro имеют фиксированную диафрагму, но в iPhone 18 Pro пользователи смогут вручную настраивать этот параметр.

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