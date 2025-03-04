С чем постирать полотенца, чтобы они были мягкими: натуральный ингредиент

Полотенца часто теряют свою мягкость, когда стиральная машина перегружена или используется слишком много смягчителя, поскольку это приводит к накоплению остатков в волокнах, что уменьшает впитывающую способность.

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Гуру по уборке Кристина Дэнни утверждает, что использование белого уксуса во время стирки является лучшим естественным способом восстановления полотенец, пишет Express.

Кислотность уксуса может растворять щелочные накопления на полотенцах, облегчая их выполоскивание во время цикла стирки. Белый уксус также является натуральным смягчителем ткани, расслабляя полотенца, чтобы уменьшить жесткость и восстановить пушистость.

Чтобы естественным образом восстановить полотенца и добиться пушистости, просто налейте белый уксус в отделение для стирального средства вашей стиральной машины. Загрузите полотенца вместе с обычным стиральным порошком, но не используйте смягчитель.

После цикла стирки хорошо встряхните полотенца, прежде чем бросить их в сушильную машину и включить умеренный нагрев.

Если вам по каким-либо причинам не подходит использование уксуса, возьмите кислородный отбеливатель или обычную пищевую соду.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно стирать полотенца.

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