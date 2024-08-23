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С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

Анна Онищенко
NewsLife
3 минуты
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С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

День Государственного Флага Украины – это праздник, который раздается в сердце каждого украинца. Это день, когда в воздухе звучит дух национального единства, гордости и твердой веры в светлое будущее нашей страны.

Видео дня

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году, сине-желтый флаг стал более чем просто государственным символом – он стал олицетворением мечтаний и стремлений многих поколений украинцев. Поэтому OBOZ.UA собрал подборку поздравлений со светлым праздником в его честь.

В дни государственных праздников каждый гражданин испытывает еще большую потребность выразить свою любовь к родной земле. Так что стоит не только поднять флаг, но и сказать добрые слова, которые подчеркнут чувство каждого украинца.

Поздравления с Днем Флага Украины

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины – символа, объединяющего всех нас в единую нацию. Этот флаг напоминает нам об огромных усилиях, которые наш народ прилагал, чтобы жить в независимом государстве. От всего сердца желаю, чтобы под этим флагом мы всегда шли вперед к новым победам, сохраняя мир и согласие на нашей земле.

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

С праздником вас, украинцы! День Государственного Флага – это праздник нашей национальной гордости и самобытности. Наш сине-желтый флаг символизирует все те ценности, ради которых мы живем и работаем. Пусть он всегда развевается над свободной Украиной, а наши сердца исполняются гордостью за свою страну!

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

Дорогие друзья! В этот торжественный день, когда над нашими городами и селами гордо развевается государственный флаг, мы еще раз задумываемся о важности независимости и единства. Желаю каждому из вас ощущать гордость за нашу страну, помнить ее историю и способствовать ее будущему. Пусть сине-желтое знамя будет для нас всех символом надежды и силы!

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

С Днем Знамени, Украина! Сине-желтый флаг – это больше, чем просто символ. Это наша история, наши мечты и наши устремления. Это символ нашей борьбы за свободу и достоинство. Пусть это знамя всегда вдохновляет нас на новые свершения, а Украина процветает под его знаменем!

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

День государственного флага

Напоминает об отваге,

Красивой нации, народе,

Что каждый на земле свободен,

Имеет право жить, любить,

Свою историю творить.

Пусть развевается наш флаг,

Народу счастья, больше благ.

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

День флага Украины отмечая,

Тебя со всей душою поздравляю!

Пусть развевается свободно он всегда,

Сияют желто-голубые пусть тона.

Страна пускай достатком процветает,

Все люди пусть друг друга понимают.

И пусть пока блистает этот флаг

Повсюду будет много-много благ.

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

С Днем государственного флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

С Днем Флага Украины: хорошие поздравления в стихах и прозе

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины.

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