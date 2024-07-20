С Днем Ильи: лучшие поздравления для близких
С этого года праздник пророка Илии Православная церковь Украины отмечает 20 июля. Это один из самых почитаемых святых, чье имя родители охотно дают своим сыновьям.
Происходит оно от древнееврейского имени Элиагу и означает "Бог-сущий", "Бог-тот, что есть/существует". Как поздравить знакомого Илью с именинами, подскажет OBOZ.UA. Выбирайте только искренние и теплые слова.
Твоє ім’я Ілля, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Твоє ім’я Ілля - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Іллею буде.
***
Ілля – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в життя буде усе!
Свят у світі є багато.
Іменини - також свято -
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг -
Все Ілля, усе - для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Ілля, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
Дорогой Илья, поздравляю тебя с твоим днем – Днем Ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в твоих делах тебя ждет успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем обновляются силы, будь счастлив, доволен и любим для всех!
***
Поздравляю тебя, Илья, а пожелать хочу счастливого и доброго пути к заветной мечте и высокому стремлению к успеху, крепкому и уверенному здоровью, верным и честным друзьям, которые любят, и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.
***
Ненаглядный Илья, прекрасный Илья, поздравляю от всего сердца сегодня тебя. Я пожелаю много счастья, великой удачи и благополучия, чтобы в жизни твоей не было грустных и курьезных случаев, желаю, чтобы тебя любили, будь добрым и обаятельным, успешным и красивым, и очень любознательным.
***
Хочется поздравить замечательного человека – Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, успеха и удачи!
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