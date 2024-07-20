С Днем Ильи: лучшие поздравления для близких

С этого года праздник пророка Илии Православная церковь Украины отмечает 20 июля. Это один из самых почитаемых святых, чье имя родители охотно дают своим сыновьям.

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Происходит оно от древнееврейского имени Элиагу и означает "Бог-сущий", "Бог-тот, что есть/существует". Как поздравить знакомого Илью с именинами, подскажет OBOZ.UA. Выбирайте только искренние и теплые слова.

Твоє ім’я Ілля, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Твоє ім’я Ілля - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

***

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в життя буде усе!

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Ілля, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Ілля, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

Дорогой Илья, поздравляю тебя с твоим днем – Днем Ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в твоих делах тебя ждет успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем обновляются силы, будь счастлив, доволен и любим для всех!

***

Поздравляю тебя, Илья, а пожелать хочу счастливого и доброго пути к заветной мечте и высокому стремлению к успеху, крепкому и уверенному здоровью, верным и честным друзьям, которые любят, и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

***

Ненаглядный Илья, прекрасный Илья, поздравляю от всего сердца сегодня тебя. Я пожелаю много счастья, великой удачи и благополучия, чтобы в жизни твоей не было грустных и курьезных случаев, желаю, чтобы тебя любили, будь добрым и обаятельным, успешным и красивым, и очень любознательным.

***

Хочется поздравить замечательного человека – Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, успеха и удачи!

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