С Днем левшей: веселые поздравления и картинки для левшей гениев

В прошлом людей, которым удобнее пользоваться левой рукой пытались переучить, что бы им было удобнее в будущем. Однако сегодня особенности каждого человека принято уважать и учитывать.

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Каждый год 13 августа леворукие люди по всему миру собираются вместе, чтобы отпраздновать свой день. OBOZ.UA собрал подборку лучших поздравлений с Днем левшей, чтобы вы могли порадовать своих близких.

День левшей был основан 13 августа 1976 года по инициативе организации Left-handers International. Эту идею активно поддержал Британский клуб левшей, который был озабочен тем, что во многих школах детей пытаются переучать писать правой рукой.

На первый взгляд, может показаться, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле это часто приводит к стрессам и снижению успеваемости в учебных заведениях.

Кроме того, на заводах, в транспорте и в большинстве других мест все сделано для правшей и в результате левши чаще получают травмы и сталкиваются с неудобствами. Поэтому следует регулярно привлекать внимание к этой проблеме и учитывать то, что все люди разные и это нужно уважать.

Поздравления с Днем левшей

С праздником левшей! Пусть твои уникальные способности и креативность ведут тебя к новым вершинам успеха!

С Днем левшей! Независимо от того, чем ты занимаешься – рисуешь шедевры, пишешь стихи, решать сложные задачи или просто живешь своей жизнью – ты делаешь это особенно и неповторимо. Пусть каждый твой день будет полон вдохновения, а твоя леворукость приносит только успехи и радость!

Поздравляю с вашим днем! Пусть удача улыбается, а жизнь приносит только приятные сюрпризы. Желаю, чтобы ваш талант открылся, а все мечты сбылись.

Поздравляю с Днем левшей! Ты одна из тех редких людей, которые способны мыслить нестандартно, решать задачи с неожиданных сторон и видеть красоту там, где другие ее не замечают. Сегодня я хочу пожелать тебе, чтобы эта твоя уникальность всегда помогала добиваться вершин и открывала новые возможности!

Поздравляю тебя с замечательным праздником – Днем левшей! Быть леворуким – это настоящее искусство. Твоя способность видеть мир по-другому, твоя креативность и нестандартный подход к решению любых задач – это то, что делает тебя неповторимым. Сегодня я хочу пожелать, чтобы твоя уникальность всегда была источником вдохновения для тебя и всех рядом. Пусть твои достижения всегда превосходят все ожидания!

Ты индивидуум необычный,

Ты пишешь левою рукой,

А это знак людей особых,

Гордись поэтому собой.

Тебе желаю "одной левой"

Проблемы в жизни все решать,

Пылать здоровьем, в чудо верить

И никогда не унывать.

Ты левша, и это классно!

Говорят, что склад ума

У левшей столь необычный,

Прямо кругом голова.

Ты особенность природы

С честью, гордостью прими.

И талант, что дан от Бога,

Ты достойно пронеси.

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