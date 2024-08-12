С Днем молодежи в Украине: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках
Молодость – это период, когда мир открывается перед тобой во всей своей красоте. Это время, когда каждый шаг может стать первым к большим достижениям.
Ежегодно 12 августа в Украине и мире отмечают праздник всех молодых людей. OBOZ.UA собрал подборку лучших поздравлений с этим днем, чтобы вы могли принести позитив в жизнь своих знакомых и родных.
До 2022 года День молодежи праздновали каждое последнее воскресенье июня. Однако старая советская традиция ушла в прошлое, поэтому его перенесли на 12 августа. Таким образом, украинская молодежь теперь празднует одновременно со всем европейским сообществом.
День молодежи – праздник веры, вдохновения и мечты. Это время, когда каждый молодой украинец чувствует поддержку, любовь и принимает пожелания осуществить свои смелые планы.
Поздравления с Днем молодежи
Поздравляю вас с Днем молодежи, праздником, объединяющим всех, кто полон мечтаний и амбиций. Вы – будущее Украины и ваше стремление к развитию и победе, ваша непоколебимость и решительность уже сегодня вносят огромный вклад в наше завтра. Пусть ваша жизнь будет полна светом, миром и осуществлением самых смелых целей!
Дорогие мои молодые украинцы! С Днем молодежи! Это ваше время роста, время мечтаний и вдохновения. Пусть каждый ваш день будет полон новых достижений и радостей. Всегда сохраняйте веру в свои силы и идите к своим целям без страха перед вызовами судьбы.
Уважаемая молодежь. Вы – будущее нашей нации, а ваши усилия сегодня определяют, какой будет Украина завтра. В эти сложные времена, вы показали себя настоящими героями, работая во благо нашей страны, поддерживая ее своими руками, умом и сердцем. Мы гордимся каждым из вас и благодарны за ваш вклад в наше общее дело. Пусть этот день будет полон радости, надежды и вдохновения для новых свершений!
С Днем молодежи! Пусть этот день принесет тебе много счастья, любви и незабываемых впечатлений. Пусть каждый твой шаг вперед будет полон смелости и решительности. Помни, что мечты сбываются и всегда верь в свои силы.
Поздравляю вас с Днем молодежи – праздником, символизирующим вашу энергию, силу и неисчерпаемый оптимизм. Вы – наше будущее, наша надежда и гордость. Сегодня вы не просто строите свои жизни, но и работаете ради светлого будущего Украины. Ваши силы и стремления делают нашу страну сильнее. Кто-то из вас на передовой защищает родную землю, другие помогают волонтерам, работают для победы, поддерживают семьи и близких. Вы – пример для будущего поколения. Пусть судьба будет к вам щедрой.
Отмечай День молодежи!
Хвост удачи ты лови!
И друзей тебе надежных,
Счастья, радости, любви.
Будут встречи, комплименты —
Жизнь еще вся впереди.
Пользуйся любым моментом —
Пой, танцуй, гуляй, чуди!
Оторвись, пока есть силы,
Время попусту не трать,
Чтобы что припомнить было,
Да и внукам рассказать.
День молодежи отмечают
Все люди, даже старики,
Быть молодым не запрещали,
А возраст как-то не учли!
Так, что давай, пока ты молод,
Пускай играет в тебе кровь,
К веселью пусть проснётся голод,
И будешь вечно молодой!
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