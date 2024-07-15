С Днем Украинской Государственности: поздравления и яркие открытки

15 июля – День Украинской Государственности. Наша страна имеет величественную историю и прошла через многочисленные этапы формирования национального самосознания. День Государственности символизирует суверенитет Украины, ее независимость и стремление к свободе.

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Раньше праздник отмечали 28 июля – дата была выбрана ко дню крещения Руси. С переходом на новоюлианский календарь праздник перенесли на 15 июля. OBOZ.UA публикует искренние поздравления в стихах и прозе.

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Україно моя незалежна!

Ти як поле квітуче, безмежна.

Волошкове блакитне роздолля

Й твоя пісня про щастя і волю.

Ми черпаємо силу в єднанні,

Гордимось, свято віримо в те,

Що у світу здобудеш визнання.

Україна моя розцвіте!

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Поздравляю с Днем Государственности и желаю долгой счастливой жизни на просторах родной земли. Пусть Украина будет свободна от оружия и врагов, пусть наш народ славится добрыми сердцами и несокрушимой жаждой свободы. Желаю мира и благополучия, любви и достатка.

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С Днем Государственности! Желаю мира и любви, терпимости и понимания, уважения и мудрости. Пусть страна процветает, пусть благозвучный язык звучит повсюду, пусть растет уровень доходов и возможностей! А главное – мирного неба. Пусть наши дети живут в мирной независимой Украине.

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Желаю ощущать единство со своим народом. Пусть звучит родное слово, да исполнятся все надежды, пусть радость царит в доме и в душе. Желаю свершений, счастливого будущего, ярких дней. Мы выберем свободу и независимость для наших детей.

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Із Днем Державності! Хай прапор майорить,

Хай гімн звучить наш гордо і звитяжно,

Хай неба буде чистою блакить,

Лани хай колосяться неосяжні.

Бажаємо країні щастя ми,

До розквіту іде хай неупинно,

Як пташка з золотавими крильми,

Ти до висот здіймайся, Україно!

***

Незалежна, вільна, сильна,

В крові скупана, стожильна,

Ти боролася за волю,

Козаки лягли у полі.

Незалежна, промениста,

Сильна, вірна та іскриста,

Над пшеницею й житами

Майорить твій стяг віками!

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З Днем Державності щиро вітаю!

Хай гордість і радість панують в душі.

Свободи у всьому і завжди бажаю,

Бо воля – це стимул й важливий рушій.

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В этот день особенная благодарность тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины и за всех, кто крепко стоит на защите наших ценностей сегодня. Пусть каждый украинец знает, что его вклад в поддержку национального единства важен для нашего будущего.

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Сегодня, вспоминая прошлое и глядя в будущее, отмечаем День украинской государственности. Этот праздник объединяет нас в глубоком уважении нашей истории и преданности нашей национальной идее. Теплый июльский день напоминает нам о важности национальной самостоятельности и нашей способности к самоопределению. Пусть украинский дух всегда будет крепким и непреклонным.

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Хочу, чтобы День Государственности объединил украинцев по всему миру. Чтобы идентичность украинцев способствовала процветанию родины. Чтобы мы благополучно жили в своей стране, развивались на своей земле. С Днем Украинской Государственности!

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории и традициях празднования Дня Украинской Государственности.

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