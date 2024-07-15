С Днем Украинской Государственности: поздравления и яркие открытки
15 июля – День Украинской Государственности. Наша страна имеет величественную историю и прошла через многочисленные этапы формирования национального самосознания. День Государственности символизирует суверенитет Украины, ее независимость и стремление к свободе.
Раньше праздник отмечали 28 июля – дата была выбрана ко дню крещения Руси. С переходом на новоюлианский календарь праздник перенесли на 15 июля. OBOZ.UA публикует искренние поздравления в стихах и прозе.
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Україно моя незалежна!
Ти як поле квітуче, безмежна.
Волошкове блакитне роздолля
Й твоя пісня про щастя і волю.
Ми черпаємо силу в єднанні,
Гордимось, свято віримо в те,
Що у світу здобудеш визнання.
Україна моя розцвіте!
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Поздравляю с Днем Государственности и желаю долгой счастливой жизни на просторах родной земли. Пусть Украина будет свободна от оружия и врагов, пусть наш народ славится добрыми сердцами и несокрушимой жаждой свободы. Желаю мира и благополучия, любви и достатка.
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С Днем Государственности! Желаю мира и любви, терпимости и понимания, уважения и мудрости. Пусть страна процветает, пусть благозвучный язык звучит повсюду, пусть растет уровень доходов и возможностей! А главное – мирного неба. Пусть наши дети живут в мирной независимой Украине.
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Желаю ощущать единство со своим народом. Пусть звучит родное слово, да исполнятся все надежды, пусть радость царит в доме и в душе. Желаю свершений, счастливого будущего, ярких дней. Мы выберем свободу и независимость для наших детей.
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Із Днем Державності! Хай прапор майорить,
Хай гімн звучить наш гордо і звитяжно,
Хай неба буде чистою блакить,
Лани хай колосяться неосяжні.
Бажаємо країні щастя ми,
До розквіту іде хай неупинно,
Як пташка з золотавими крильми,
Ти до висот здіймайся, Україно!
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Незалежна, вільна, сильна,
В крові скупана, стожильна,
Ти боролася за волю,
Козаки лягли у полі.
Незалежна, промениста,
Сильна, вірна та іскриста,
Над пшеницею й житами
Майорить твій стяг віками!
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З Днем Державності щиро вітаю!
Хай гордість і радість панують в душі.
Свободи у всьому і завжди бажаю,
Бо воля – це стимул й важливий рушій.
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В этот день особенная благодарность тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины и за всех, кто крепко стоит на защите наших ценностей сегодня. Пусть каждый украинец знает, что его вклад в поддержку национального единства важен для нашего будущего.
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Сегодня, вспоминая прошлое и глядя в будущее, отмечаем День украинской государственности. Этот праздник объединяет нас в глубоком уважении нашей истории и преданности нашей национальной идее. Теплый июльский день напоминает нам о важности национальной самостоятельности и нашей способности к самоопределению. Пусть украинский дух всегда будет крепким и непреклонным.
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Хочу, чтобы День Государственности объединил украинцев по всему миру. Чтобы идентичность украинцев способствовала процветанию родины. Чтобы мы благополучно жили в своей стране, развивались на своей земле. С Днем Украинской Государственности!
Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории и традициях празднования Дня Украинской Государственности.
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