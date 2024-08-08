С Днем Войск связи и кибербезопасности ВСУ: поздравления для воинов

Каждый год 8 августа отмечают профессиональный праздник военнослужащие Войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. На них возложена задача координации действий на поле боя и защиты военных секретов от вмешательства вражеских хакеров.

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Торжественную дату учредил в 2000 году президент Леонид Кучма. Для праздника выбрали 8 августа, потому что именно в этот день в 1920 году в Киеве начали готовить военных связистов. Непременно поздравьте сегодня тех, кто служит в Войсках связи и кибербезопасности. А OBOZ.UA вам с этим поможет.

От всего сердца поздравляю с Днем военного связиста! Желаю, прежде всего, крепкого здоровья и стойкого нравственного духа, уверенных сил и бодрой энергии, внимательности и точности, верной удачи и везения, больших побед над противником и огромных достижений в жизни.

Поздравляю с Днем военного связиста. Желаю с легкостью вводить в заблуждение любого врага, желаю успешно держать связь на проводе. Да будет много победных кличей и сигналов удачи в жизни. Желаю здоровья, сообразительности, мира и благих известий!

Желаю вам кодить так виртуозно, чтобы даже искусственный интеллект аплодировал стоя!

С днем военного связиста! Пусть всегда будут целы провода, пусть связь прерываний не знает, а эфир – помех. Всегда оставайтесь невредимыми, чтобы родные слышали ваш голос, чтобы ждали в теплом, семейном кругу вашего возвращения.

Пусть ваша харизма работает как беспроводная зарядка – на расстоянии!

Дорогие связисты, с праздником вас! Спасибо за службу! Желаю бесперебойной связи, эфиров без помех и надежных побратимов рядом. Скорейшей победы Украины вам и возвращения мирных времен!

Пусть ваши протоколы будут настолько надежными, что их можно было бы использовать для хранения государственных тайн!

Пусть ваша команда всегда работает как один слаженный механизм, а любые угрозы растворяются в ваших защитах! С праздником!

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