С Хэллоуином! Смешные поздравления и яркие открытки к празднику

Ночь с 31 октября на 1 ноября у многих народов считается самой мистической в году, ведь именно в это время приходится Хэллоуин – "вечер всех святых". Есть много легенд о том, что именно этой ночью души усопших возвращаются на землю, чтобы еще раз увидеть своих родных, а вместе с душами – и всякая нечистая сила из потустороннего мира.

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Отсюда и пошла традиция наряжаться у разных монстров – таким образом, мол, можно обмануть злых духов. Традиции празднования Геловина очень популярны в Ирландии, Великобритании и США, а в конце 1990-х праздник начали отмечать и в Украине. OBOZ.UA публикует веселые поздравления по случаю Гэловина.

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С Хэллоуином! Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, неприятностей и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает перед тобой ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и крепкую паутину счастья.

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З Хеловіном всіх вітаю,

Й не заснути я бажаю!

Ти в цей вечір не забудь

Вікна й двері відімкнуть.

Прийде товстий чорний кіт,

Полоскоче за живіт,

Будем гарно святкувати,

Буде Дракула літати,

Франкенштейн зайде у двері,

Хтось завиє поруч в сквері,

Зомбі в щічку поцілує,

Гарна Відьма зачаклує!

Цілу ніч і аж до ранку

Будуть гості й гулянка!

***

С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафов и много-много настоящего позитива. Живись, танцуй, пугай, интригуй, перевоплощайся, завораживай, увлекайся и отрывайся по полной, ведь сегодня – самое время погрузиться в веселье.

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Геловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

Поздравляю с Хэллоуином и желаю, чтобы сегодня дух захватывало! Веселого праздника, громкого смеха, невероятного восхищения и удивления. И пусть сегодня ведьмы летают на метлах, оживают мумии и просыпаются духи, а ты всегда, слышишь – всегда оставайся на пике счастья!

***

Із Геловіном вітаю,

За мітлою відбуваю!

Гей, подружки, все за мною –

Битимемося з силою злою!

Вбирайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

***

Если черная кошка попросит тебя не переходить ей дорогу, а Тыквенный Джек попросит закурить, не удивляйся – ведь сегодня веселый Хэллоуин! Я поздравляю тебя и желаю повеселиться этой ночью так, чтобы весь год от впечатлений спалось сладко и крепко.

***

У славне свято Геловін

Ти не залишишся один.

Ось іде натовп дітей –

Буде всіх лякати людей!

Шоколадкою відкупися –

У це свято не скупися.

Від душі розважайся,

Злякати всіх постарайся!

***

Наступает Хэллоуин – время мистики и чудес! Давайте покажем, что мы не боимся и будем играть и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день откроется таинственный занавес между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.

***

Поздравляю с Днем всех святых! Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной. Пусть ваши родные и вы будете счастливы, а в жизни вам сопутствует успех.

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Ночь мистики и чудес близится. Желаю отпустить на свободу все страхи, веселиться, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до ужаса! А еще желаю страшной красоты, кошмарного везения и безобразно липкой удачи.

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С Хэллоуином! Желаю, чтобы в твоей жизни были веселые и увлекательные моменты, в которых не будет места страхам, потерям, огорчениям и бедам. Пусть каждый твой путь перебегают только белые коты, а в жизни будет только одна паутина – счастье!

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Завтра мы скажем: с Днем всех святых! А сегодня, в самую темную ночь Хэллоуина, желаю вам, несмотря на праздник нечисти, верить всей душой в добро и свет, вопреки страшным предрассудкам, ритуалам и приметам.

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С Хэллоуином! Желаю тебе страшно хорошей и счастливой жизни. Чтобы адреналин появлялся только от приятных и удивительных встреч! Чтобы у тебя были отличные и радостные чувства, эмоции, ощущения. Пусть все мистическое этой ночью веселится, а ты всем сердцем верь в добро, свет и мир, вопреки всем возможным предрассудкам!

***

Желаю, чтобы все невзгоды и плохие люди всегда обходили тебя стороной! Чтобы в доме всегда была атмосфера праздника, тепла и уюта. Чтобы каждый твой день был ярким и насыщенным, невзирая на жизненные трудности.

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