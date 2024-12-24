С Робертом де Ниро в роли президента США: Netflix выпустил трейлер сериала 'Нулевой день'

Кибератаки, как относительно новый вид противостояния, не выпадают из вида кинематографистов. Этой теме будет посвящен новый мини-сериал от стриминга Netflix "Нулевой день", главную роль в котором исполнил Роберт де Ниро.

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Проект расскажет о работе специальной комиссии, расследующей масштабную кибератаку. По сюжету возглавляет ее бывший президент США Джордж Маллен – именно его и сыграет де Ниро. Тизер сериала вышел на социальных платформах Netflix.

Название сериала отсылает к термину "уязвимость нулевого дня". Он описывает уязвимость программного обеспечения, которая еще неизвестна пользователям или разработчикам данного программного обеспечения и против которой еще не разработаны механизмы защиты. Именно с такой проблемой сталкиваются герои сериала.

Следствием масштабного преступления, совершенного на основе такой уязвимости, стали многочисленные человеческие жертвы, Америку охватил хаос. Бывший глава государства берется за то, чтобы разобраться в хитросплетениях интересов технологических корпораций, Уолл-стрит, планов правительства и утечек дезинформации. Однако расследование столкнет его лицом к лицу с собственными темными секретами и поставит под угрозу все, что Маллен ценит в жизни.

За постановку шоу отвечала Лесли Линка Глаттер ("Любовь и смерть", "Родина"). Сценарий к "Нулевому дню" написали Эрик Ньюман ("Гризельда", "Нарко"), Ной Оппенгайм ("Джеки") и Майкл Шмидт.

Кроме де Ниро, в каст шоу вошли Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда"), Лиззи Каплан ("Школа выживания", "Монстро"), Джесси Племонс ("Мост шпионов", "Убийцы цветочной луны") и другие. Мини-сериал будет включать в себя шесть серий и выйдет на Netflix 20 февраля.

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