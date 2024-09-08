С тремя знаками зодиака не построишь крепких отношений: кто в списке

Астрологи говорят, что положение планет в момент рождения человека влияет на его судьбу и черты характера. Есть определенные знаки зодиака, с которыми очень трудно строить отношения.

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По словам астрологов, худшими партнерами будут Скорпионы, Водолеи и Козероги. Они не умеют принимать точку зрения других, не идут на компромиссы и всегда считают, что только они правы.

Водолей

На первом месте в рейтинге самых плохих партнеров оказались Водолеи. Это настоящие мятежники. Они отличаются самостоятельностью, отстраненностью и независимостью. Принимая судьбоносное для семьи решение, они вряд ли спросят точку зрения партнера – важно лишь то, что они сами думают.

В отношениях Водолеи всегда держатся отстраненно. Им нужна дистанция.Собственнические чувства или ревность сильно мешают этим людям, поскольку они больше всего ценят свою свободу и независимость. Партнер никогда не будет для них на первом месте. В приоритете – собственные интересы, творческие поиски, хобби, путешествия, друзья.

Скорпион

Скорпионы оказались на втором месте в рейтинге сложных партнеров. Каждый знак зодиака обладает положительными и отрицательными качествами, и каждый человек будет демонстрировать свой собственный уровень зрелости. Тем не менее, Скорпионы являются одними из самых лояльных и преданных партнеров, которых вы можете найти – но только когда они достигнут определенного уровня нравственного развития.

Скорпионы не сразу обретают свои настоящие ценности. В юности это довольно одержимые, ревнивые, собственнические и упрямые партнеры. Скорпионы всегда испытывают проблемы с доверием. Таким образом, познакомиться со Скорпионом – и заслужить его любовь – непростое испытание, настоящая битва. Не удивляйтесь, если ревность всегда будет присутствовать в отношениях с этим знаком. В конце концов Скорпионы могут оттолкнуть даже тот объект своей любви, за который они так упорно боролись.

Козерог

И, наконец, третье место занимает Козерог. Эти серьезные люди, отличающиеся стратегическим мышлением, трудолюбием и рациональным взглядом на жизнь, могли бы быть идеальными партнерами. Но стремление к структуре и стабильности не касается сферы личных отношений.

Партнеры Козерогов часто чувствуют себя одинокими, подавленными, забытыми. Козерог всю свою энергию отдают карьере – и хочет, чтобы партнер ценил это упорство и сам стремился зарабатывать больше. Семье Козерога не хватает поддержки, заботы и внимания.

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