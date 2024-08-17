Сахара, но не в Африке: кому понравится маленький греческий остров, на котором почти не бывает туристов

Греция, как и большинство южных стран Европы, страдает избыточным количеством туристов. Но даже здесь можно найти уголки, где можно спрятаться от людей и отлично отдохнуть.

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Как пишет издание Express, скрытой жемчужиной страны является маленький остров Лемнос. Здесь почти не встретишь туристов, а ландшафт местами больше напоминает пустыню Сахара, чем пышное северное Средиземноморье.

Находится Лемнос в северной части Эгейского моря. Рельеф здесь преимущественно равнинный, а местное население насчитывает всего 16 000 человек с небольшим. На севере Лемноса находится местность, где лежат сплошные пески и можно увидеть настоящие дюны. Этот уголок называют песками Лемноса или Пахиес Амотинес. Площадь засушливого участка занимает семь гектаров.

Ученые предполагают, что необычная природная зона возникла из-за совместного влияния моря и ветров. В доисторическое время пески Лемноса были морским дном и со временем местный климат не дал им превратиться в плодородную землю. Сейчас здесь произрастают всего несколько видов кустарников, а летом здесь можно увидеть цветение морских нарциссов. На закате из своих тайников выходят кролики, которые нашли здесь комфортные условия для себя.

Пройдя необычную "пустыню", вы увидите "оазис" – пляж Гомати. Необычной туристической приманкой его делает заброшенный танк, стоящий у моря уже много лет.

Климат на Лемносе средиземноморский. В июле здесь в среднем 29,5 °C, а в январе 10,7 °C. В полдень в Пахиес Амотинес может казаться теплее из-за горячих песков. Опытные туристы не советуют посещать необычную локацию в дневные часы. Во время жары раскаленный песок может создавать сильный дискомфорт.

Главный город и порт Лемноса – Мирина. Он расположен на западном побережье острова. Многие здешние улицы вымощены каменной брусчаткой. А украшением города является старинная крепость. Нынешние свои очертания она приобрела в 13 веке стараниями венецианцев, но в 18 веке памятник сильно повредили русские, во время русско-турецкой войны устроившие осаду Мирины. Сейчас крепость открыта для посещения.

Второе по величине поселение острова – город Мудрос. Он построен на берегу одноименного залива, который считается одной из лучших природных гаваней в Эгейском регионе.

Туризм на Лемносе не очень развит, что делает его отличным местом для отдыха и уединения. Аэропорт принимает международные рейсы, но есть и паромы с материка для тех, кто любит путешествовать по морю.

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