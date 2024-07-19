Самая доступная модель в линейке: Kia готовится выпустить седан с оригинальным дизайном

Южнокорейский автопроизводитель Kia продолжает работать над дизайном своих новых авто и в 2025 модельном году планирует выпустить новый седан начального уровня. Он должен стать преемником Kia Forte, заменившего собой Kia Rio, выпуск которого прекратился в 2023 году.

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Как пишет издание Motortrend, новая модель получила название Kia K4. Собирать их начнут в Мексике, а на рынке авто должно появиться уже в третьем квартале. Поначалу оно выйдет в кузове седан. А вот хэтчбек, который бренд уже показал на автосалоне в Нью-Йорке, должен выйти не раньше 2026 года. По словам Янг Кима, старшего менеджера по стратегии продуктов Kia, такая очередность была выбрана потому, что седан – более популярный тип кузова во всем мире.

Kia K4 станет самым большим в классе. Он будет больше своего предшественника Forte. Седан переносят на платформу K3, к которой добавят многорычажную подвеску в топовые комплектации. Ширина кузова при этом будет такой же, как у некоторых седанов среднего размера. Это позволит увеличить количество места для ног во втором ряду.

Что касается дизайна, то кузов украсили вертикальными фарами со скошенными углами и линией крыши в стиле фастбэк. Всего будут выпущены пять комплектаций: LX, LXS, GT-Line, GT-Line Turbo. Также на рынок выйдет дополнительная модель – ЕХ с классным грифельно-зеленым салоном. Другие цвета интерьера включают в себя двухцветный черный и белый, серый и красно-черный. Доступны будут восемь цветов кузова и пять вариантов колес: пара 16-дюймовых, 17-дюймовый и два 18-дюймовых варианта, включая глянцевый черный для GT-Line Turbo.

Силовые агрегаты у К4 будут перенесены из Forte. Базовым двигателем является 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Atkinson, соединенный с вариатором. Он выдает 147 лошадиных сил и 132 Нм крутящего момента. Рейтинги экономии топлива Агентства по охране окружающей среды пока не опубликованы. Но производитель ожидает, что результаты будут аналогичны или улучшены по сравнению с Forte. В городе он выдавал 12,7 километра на литр горючего, а на трассе – 17,4.

Покупатели по-прежнему могут перейти на 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, увеличивающий мощность до 190 л.с. и 195 Нм, что меньше 201 Нм у Forte. Такая модификация комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Механическая коробка Forte на K4 перенесена не будет.

Автоконцерн также не рассматривал возможность добавления гибрида в линейку K4. Но в разработке находится полностью электрический компактный кроссовер EV3. Он будет продаваться в США, но не ожидается раньше 2026 года.

Что касается внутренней начинки К4, то, кроме 12,3-дюймового водительского дисплея, авто получит увеличенный центральный информационно-развлекательный экран, размер которого составит 12,3 дюйма. Раньше авто начального уровня должны были довольствоваться 7- или 8-дюймовыми экранами (у Forte был 8-дюймовый экран), но в новой модели это решили сделать конкурентным преимуществом. Также в салоне будет доступна беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto.

Впервые для Kia K4 представлен и голосовой помощник с искусственным интеллектом, который использует запросы на естественном языке, а не полагается на ключевые слова. Он умнее, поэтому запоминает контекст для следующих вопросов и предоставляет больше информации о местности и поездке, а также предоставляет руководство по эксплуатации автомобиля для ответов на вопросы.

Подстаканники, установленные в салоне, были позаимствованы у трехрядного электрического внедорожника Kia EV9. В них можно разместить напитки объемом до литра или убрать их для увеличения внутреннего пространства. Также внутри К4 расположены четыре USB-розетки и дополнительное беспроводное зарядное устройство.

Цены на новую модель будут объявлены ближе к дате поступления в продажу. Но аналитики прогнозируют, что К4 будет дороже стартовой стоимости Forte в 21 145 долларов.

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