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Самая удачная пицца для перекуса за 15 минут: делимся рецептом
Пиццы можно готовить из любого теста, а также даже из лаваша. А для начинки можно использовать любые начинки, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой и очень удачной пиццы, с грибами, сыром и филе.
Ингредиенты:
Опара:
- 5 грамм сухих дрожжей
- 2 ст.л.сахара
- мука 75 грамм
- 220 мл теплой воды
- 50 мл теплого молока
Начинка:
- майонез с чесноком
- шампиньоны
- куриное филе
- сыр
Способ приготовления:
1. Готовим опару: смешиваем все и даем постоять 15-20 минут, накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на час, чтобы поднялось тесто.
2. Готовое тесто делим на две части, выкладываем на присыпанный пергамент манкой и пальцами разминаем тесто.
3. Добавляем начинку по вкусу.
4. Выпекаем на максимальной температуре 10-15 минут.
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