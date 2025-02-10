Самая удачная пицца для перекуса за 15 минут: делимся рецептом

Пиццы можно готовить из любого теста, а также даже из лаваша. А для начинки можно использовать любые начинки, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой и очень удачной пиццы, с грибами, сыром и филе.

Ингредиенты:

Опара:

5 грамм сухих дрожжей

2 ст.л.сахара

мука 75 грамм

220 мл теплой воды

50 мл теплого молока

Начинка:

майонез с чесноком

шампиньоны

куриное филе

сыр

Способ приготовления:

1. Готовим опару: смешиваем все и даем постоять 15-20 минут, накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на час, чтобы поднялось тесто.

2. Готовое тесто делим на две части, выкладываем на присыпанный пергамент манкой и пальцами разминаем тесто.

3. Добавляем начинку по вкусу.

4. Выпекаем на максимальной температуре 10-15 минут.

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