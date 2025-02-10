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Самая удачная пицца для перекуса за 15 минут: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Самая удачная пицца для перекуса за 15 минут: делимся рецептом

Пиццы можно готовить из любого теста, а также даже из лаваша. А для начинки можно использовать любые начинки, которые вы любите.

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Как вкусно приготовить пиццу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой и очень удачной пиццы, с грибами, сыром и филе.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

Опара:

  • 5 грамм сухих дрожжей
  • 2 ст.л.сахара
  • мука 75 грамм
  • 220 мл теплой воды
  • 50 мл теплого молока

Начинка:

  • майонез с чесноком
  • шампиньоны
  • куриное филе
  • сыр

Способ приготовления:

1. Готовим опару: смешиваем все и даем постоять 15-20 минут, накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на час, чтобы поднялось тесто.

Тесто для пиццы

2. Готовое тесто делим на две части, выкладываем на присыпанный пергамент манкой и пальцами разминаем тесто.

Приготовление пиццы

3. Добавляем начинку по вкусу.

Начинка для блюда

4. Выпекаем на максимальной температуре 10-15 минут.

Готовая пицца

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