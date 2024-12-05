Самое спокойное место в Европе: где полюбоваться северным сиянием

Северное сияние – уникальное оптическое явление, когда отдельные участки ночного неба приобретают невероятно яркое быстро меняющееся свечение. Сияния можно наблюдать на расстоянии 20–35° от магнитных полюсов. Оно видно одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью.

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Эксперты определили лучшую страну, чтобы полюбоваться ночным небом. Новое исследование от BookRetreats определило лучшие направления для спокойного зимнего отдыха, сообщает издание Express.

Страна, популярная благодаря наблюдению за северным сиянием, была названа самым спокойным местом отдыха в Европе.

Исследование оценивало пять ключевых аспектов: безопасность, возможность уединения, спокойствие, природа и влияние на здоровье.

Рейтинги базировались на разных факторах, таких как процент охраняемых территорий, лесистость, количество туристов, уровень шума, всеобщее спокойствие и наличие оздоровительных услуг в каждом месте.

Австралия заняла первое место в Глобальном индексе релаксации, набрав 73,8 из 100, предлагая спокойный отдых, который становится все более редким в оживленных европейских направлениях.

На втором месте с небольшим отрывом оказалась Канада, предлагающая уникальные природные ландшафты. Примечательно, что Канада может похвастаться 34,8-процентным покрытием лесов, более 4700 оздоровительными процедурами и такими природными чудесами, как Северное сияние.

И на третьем месте – Исландия, оказавшаяся самым спокойным направлением Европы. Согласно Глобальному индексу мира за 2024 год, это самая мирная, самая тихая и одна из наименее загрязненных стран мира.

Исландия становится все более популярным оздоровительным направлением, поскольку ее вулканическая активность нагревает природные горячие источники, создающие невероятные геотермальные курорты.

Знаменитая Голубая лагуна, например, предлагает понежиться в теплых, богатых минералами водах, даже когда вокруг вас падает снег, создавая волшебные зимние впечатления.

Исландский пейзаж действительно неземной, особенно зимой. Замерзшие водопады, ледники, пляжи с черным песком и заснеженные поля лавы создают драматическую живописную среду – создается впечатление, будто вы попали в другой мир или на другую планету.

Исландия – одно из лучших мест в мире, где можно наблюдать северное сияние. Длинные темные зимние ночи создают идеальные условия для просмотра этой потрясающей картины природного света, которая привлекает путешественников со всего мира. Сияние возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле Земли устремляет к полюсам.

Если вы не хотите ленивого наблюдения за небом, Исландия предлагает отличные активности, включая походы на ледник, исследование ледовых пещер, а также катание на снегоходах.

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