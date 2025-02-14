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Самые бюджетные горячие тосты с сыром и колбасой для перекуса: готовятся 10 минут
Если вы хотите приготовить очень быстро приготовить сытное и вкусно блюдо для перекуса. Выбирайте для приготовления тостовый хлеб, лаваш, а для начинки колбасу, сыр, овощи, мясо, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тостов в яйцах, с сыром, салями и томатами.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 4 шт.
- томат – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый
- салями
- молоко
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и молоком. Обмокните в яйцо.
2. Выложите на противень с пергаментом, сверху на хлеб выложите колбасу, сыр, томаты и запекайте при 180С 10 минут.
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