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Самые бюджетные горячие тосты с сыром и колбасой для перекуса: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
135
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень быстро приготовить сытное и вкусно блюдо для перекуса. Выбирайте для приготовления тостовый хлеб, лаваш, а для начинки колбасу, сыр, овощи, мясо, яйца.

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Тосты с колбасой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тостов в яйцах, с сыром, салями и томатами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый – 4 шт.
  • томат – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый
  • салями
  • молоко
  • соль/перец

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и молоком. Обмокните в яйцо.

Яйца с молоком

2. Выложите на противень с пергаментом, сверху на хлеб выложите колбасу, сыр, томаты и запекайте при 180С 10 минут.

Готовые тосты

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