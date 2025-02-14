Самые бюджетные горячие тосты с сыром и колбасой для перекуса: готовятся 10 минут

Если вы хотите приготовить очень быстро приготовить сытное и вкусно блюдо для перекуса. Выбирайте для приготовления тостовый хлеб, лаваш, а для начинки колбасу, сыр, овощи, мясо, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тостов в яйцах, с сыром, салями и томатами.

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 4 шт.

томат – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сыр твердый

салями

молоко

соль/перец

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и молоком. Обмокните в яйцо.

2. Выложите на противень с пергаментом, сверху на хлеб выложите колбасу, сыр, томаты и запекайте при 180С 10 минут.

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