Самые долговечные авто, которые можно купить сейчас: топ-10

Надежность – одна из основных характеристик, на которые обращают внимание при покупке нового авто. Водители хотят быть уверены, что авто не подвержено внезапным поломкам и может обеспечить надежную поездку. Конечно, случаются форс-мажорные ситуации, однако эксперты говорят, что некоторые марки имеют более высокий рейтинг надежности.

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Специалисты провели новый анализ авторынка, чтобы высчитать, какие авто могут проехать более 400 тысяч км. По данным iSeeCars, среднестатистический автомобиль имеет 8,6% шансов дотянуть до этой отметки, однако автомобили в этом списке топ-10 легко достигают 15, 20 и даже 30% в некоторых случаях.

Топ-10 надежных авто

Toyota Tundra Toyota Sequoia Toyota 4Runner Toyota Tacoma Toyota Highlander Hybrid Honda Ridgeline Шевроле Suburban Toyota Avalon Lexus GX Chevrolet Silverado 1500

Toyota Tundra

Как вы увидите, в этом списке доминирует Toyota. Но ни один автомобиль Toyota не является более надежным исторически, чем пикап Tundra. Шанс Tundra проехать более 400 тысяч км составляет 36,6%, что в 4,2 раза выше среднего. Тем не менее, надежность вызывает все большее беспокойство у современных владельцев Tundra, поскольку компания планирует заменить 100 000 неисправных двигателей в моделях Tundra и LX 2022-2023 годов.

Toyota Sequoia

На втором месте после Tundra стоит трехрядная Sequoia. Самый большой внедорожник Toyota имеет 36,4% шансов проехать 400 тысяч км, что в 4,2 раза выше среднего. Однако самая новая Sequoia сталкивается с проблемами, подобными Tundra. Toyota отозвала несколько тысяч Sequoia 2023 и 2024 модельного года из-за неожиданного движения при переключении на нейтральную передачу.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner занимает третье место в этом списке с шансом 26,8% преодолеть 400 тысяч км, что в 3,1 раза выше среднего. 4Runner долгое время являлся основным продуктом модельного ряда Toyota, а последняя модель пятого поколения была снята с производства в 2024 году после чрезвычайно успешной 15-летней эксплуатации. В продаже новый Toyota 4Runner 2025 запланирован на следующий год.

Toyota Tacoma

Tacoma остается самым надежным пикапом среднего размера на рынке и одним из самых надежных автомобилей, которые вы можете приобрести. Он имеет 26,7% шансов преодолеть 400 тысяч км, что в 3,1 раза выше среднего. Надеемся, последняя модель пятого поколения окажется столь же надежной в долгосрочной перспективе.

Toyota Highlander Hybrid

Highlander – это проверенный трехрядный внедорожник Toyota среднего размера. Он представлен в линейке с 2000 года, а последняя модель четвертого поколения дебютировала в 2019 году. Но именно Highlander Hybrid входит в первую пятерку с точки зрения надежности. Он имеет 25,9% шансов достичь 400 тысяч км, что в 3,0 раза выше среднего.

Honda Ridgeline

Наконец, не Toyota. Пикап Honda Ridgeline занимает 6-е место в списке надежности с шансом пробега более 400 тысяч км 25,8%. Эта цифра в 3,0 раза выше средней и соответствует Toyota Highlander Hybrid.

Chevrolet Suburban

Chevrolet Suburban занимает седьмое место в этом списке с шансом 22% проехать 400 тысяч км, что в 2,5 раза выше среднего. Suburban существует с 1935 года, а последняя модель 12 поколения дебютировала в 2019 модельном году.

Toyota Avalon

Несмотря на то что Toyota больше не продает Avalon (с тех пор его заменил Crown), долговечный седан занимает восьмое место в этом списке. Согласно исследованию, он имеет 22% шансов достичь 400 тысяч км, что в 2,5 раза выше среднего.

Lexus GX

С вероятностью пробега 400 тысяч км в 20,7% Lexus GX в 2,4 раза выше среднего показателя. GX находится в линейке Lexus с 2002 года и недавно получил серьезные изменения для 2024 модельного года.

Chevrolet Silverado 1500

Замыкает топ-10 Chevrolet Silverado 1500. Исследование сообщает, что владельцы Silverado 1500 имеют 18,8% шансов преодолеть отметку 400 тысяч км, что в 2,2 раза выше среднего.

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