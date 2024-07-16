Самые мощные полноприводные седаны: какой автомобиль выбрать в 2024 году

Несмотря на беспрецедентный рост сегмента внедорожников, многие бренды продолжают представлять седаны как одни из самых интересных моделей во всей отрасли. Сегмент спортивных седанов, в частности, был и остается идеальным сочетанием производительности с практичностью.

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Эксперты обнародовали рейтинг спортивных седанов, максимально использующих свои полноприводные силовые агрегаты. Это самые мощные седаны 2024 года.

Mercedes-AMG C 43 SE

Мощность: 671 лошадиных сил

Двигатель: 2-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигателем.

Способ передачи: 9-скоростной автомат

Трансмиссия: AWD

Вторая версия Mercedes-AMG C 43 в 2024 году стала самым мощным спортивным седаном на рынке. Модель оказалась на вершине благодаря тому, что она является гибридной моделью, повысившей начальную цену до 83 900 долларов США в 2024 году. Авто имеет 2-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 150 кВт. Это повышает выходную мощность до 671 лошадиных сил, разгоняя PHEV до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Audi RS 7 Performance

Мощность: 621 л.с

Двигатель: 4,0-литровый V-8 с двойным турбонаддувом.

Способ передачи: 8-ступенчатый автомат

Трансмиссия: AWD

Серию A7 возглавляет мощный RS 7 Performance. Разница в производительности между RS 7 и RS 5 гораздо больше, чем между RS 5 и RS 3, поэтому и начальная цена RS 7 составляет 127 800 долларов. Это делает спортивный седан самой дорогой Audi с газовым двигателем в продаже, опережая только полностью электрический e-tron GT. Еще раз увеличив объем двигателя, вы получите 4,0-литровый V-8 с двойным турбонаддувом, выдающим колоссальные 621 л.с.

BMW M3 Competition xDrive

Мощность: 503 л.с

Двигатель: 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом.

Способ передачи: 8-ступенчатый автомат

Трансмиссия: AWD

M3 Competition xDrive 2024 опережает своих конкурентов с точки зрения цены, но предлагает достаточно значительное увеличение мощности по сравнению с Audi RS 5. Благодаря 3-литровому шестицилиндровому двигателю с двойным турбонаддувом вы получаете 503 лошадиные силы. Это разгоняет BMW до 100 км в час всего за 3,4 секунды.

Mercedes-AMG C 43 4MATIC

Мощность: 402 л.с

Двигатель: 2,0-литровый четырехрядный двигатель с турбонаддувом.

Способ передачи: 9-скоростной автомат

Трансмиссия: AWD

Авто предлагает высочайший уровень производительности, не забывая о классической роскоши Mercedes-Benz. В начале линейки седанов в 2024 году стоит C-Class, поставляемый в версии C 43 AMG. AMG C 43 выдает до 402 лошадиных сил от 2-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, имеющего почти одинаковую выходную мощность с RS 3.

Audi RS 5 Sportback

Мощность: 444 л.с.

Двигатель: 2,9-литровый V-6 с двойным турбонаддувом.

Способ передачи: 8-ступенчатый автомат

Трансмиссия: AWD

Благодаря тому, что Audi часто использует систему полного привода Quattro, неудивительно, что еще одна модель опережает конкурентов в сегменте полноприводных седанов. Несмотря на то что RS 3 почти на 20 000 долларов дороже, обновленные уровни производительности в сочетании с увеличенным размером оправдывают такую цену. Авто выдает 444 лошадиные силы, но имеет немного более медленное 3,8-секундное время разгона.

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